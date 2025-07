Plánuješ rodinnú dovolenku, no netrúfaš si ísť lietadlom? Neďaleko Bratislavy nájdeš luxusný all inclusive pre celú rodinu

Cestovanie lietadlom s malými deťmi môže byť poriadna výzva – a to často ešte predtým, než vôbec vyrazíte z domu. Už týždne pred odletom ti hlavou víri nekonečný zoznam: vybaviť cestovné poistenie, skontrolovať pasy, kúpiť nové plavky, nezabudnúť zbaliť plyšového kamaráta, bez ktorého sa jednoducho necestuje... Nehovoriac o príchode na letisko, kde ťa čaká kolotoč bezpečnostných kontrol, dlhé čakania a občas aj nepríjemný boj s časovým posunom.

Pokiaľ sa ti kvôli pár dňom oddychu nechce absolvovať celý tento kolotoč, alebo ešte nie si ready na presuny lietadlom cez pol sveta s malými deťmi, naplánuj si tento rok dovolenku trochu inak. Čo tak sa vydať za All inclusive rodinným pobytom v hoteli Splendid na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch?

Nájdeš tu pestrý program pre deti aj dospelých, množstvo možností na výlety po okolí a samozrejme dokonalý relax v podobe termálnych bazénov a liečivých procedúr. Uži si dovolenku bez stresu a komplikácií – Kúpeľný ostrov máš z Bratislavy na skok, stačí si zbaliť pár základných vecí a užívať si pohodlie All Inclusive pobytu.

Vydaj sa s deťmi objavovať okolie Kúpeľného ostrova. Zážitkom pre celú rodinu bude napríklad návšteva EkoParku Piešťany, kde našlo domov viac než 100 druhov zvierat z rôznych kútov sveta. Veľkým lákadlom sú kontaktné voliéry, kde za prítomnosti ošetrovateľov môžu návštevníci kŕmiť suchozemské korytnačky, leguány či lamy. Väčšie deti ohúri obrovská opičia dráha a niekoľko šmykľaviek.

Náučný chodník, ideálny pre rodiny s deťmi, vedie z obce Ducové na historicky vzácne miesto. Ide o Kostolec, skalnú vyvýšeninu, ktorá sa vypína nad údolím rieky Váh. Na jej vrchole ťa čaká nádherný výhľad a nájdeš tu aj informačné tabule, ktoré ti priblížia bohatú históriu tohto miesta.

Dozvieš sa napríklad, že Kostolec existoval už v praveku a podľa niektorých zdrojov ho dokonca navštívili sv. Cyril a Metod. Vieš, ako vyzerali hrady Tematín a Čachtice v čase ich najväčšej slávy? Odpoveď nájdeš v unikátnom Parku miniatúr neďaleko Piešťan. Tento výlet je vhodné spojiť so skutočným Čachtickým hradom, ktorý máš autom na skok.

Ak počasie sľubuje slnečné dni, osviežiť sa môžeš v bazénoch hotela Splendid, ktoré poskytujú dokonalý priestor pre rodinnú idylku. Pokiaľ by počasie nevyšlo, nezúfaj. Krytý bazén zabezpečí, že si dovolenku užiješ za každých podmienok.

Alebo môžeš s rodinou vyraziť za dobrodružstvom k vodnej nádrži Sĺňava a užiť si plavbu loďou s výhľadom na okolitú prírodu. Okolo priehrady vedie aj nenáročná 12-kilometrová asfaltová trasa pre peších aj cyklistov, ktorá je vhodná aj na prechádzku s deťmi.

Ak ťa výlety po okolí nelákajú, pokojne si dopraj oddych priamo v hoteli Splendid s istotou, že deti budú mať o zábavu postarané. V lete ich totiž čaká pestrý program s animátormi, tvorivé dielničky, súťaže, zábava v bazénoch, disko a veľa ďalšieho.

Na svoje si v hoteli Splendid prídu nielen deti, ale aj dospelí, pretože kompletne zrekonštruované kúpeľné centrum Balnea Health Spa je dnes najmodernejším balneoterapeutickým a rehabilitačným centrom v strednej Európe.

Vo viac ako 140 liečebných miestnostiach nájdeš najlepšie masáže, blahodarné bahenné a parafínové zábaly či moderné laserové procedúry. Ak sa v starostlivosti o deti vystriedaš s partnerom, určite si nájdeš voľnú chvíľku len pre seba. Zver sa do rúk profesionálov a uži si napríklad detoxikačnú aromaterapeutickú masáž, ktorá ťa dokonalo zrelaxuje.

V horúcich letných dňoch určite oceníš aj wellness procedúry, ktoré prinášajú úľavu unaveným a ťažkým nohám. Vyskúšaj chladivé detoxikačné bahno, ktoré v spojení s aromatickým olejom uvoľňuje napätie a zabezpečuje príjemný pocit ľahkosti.

Aká by to bola All inclusive dovolenka bez špičkového jedla? V hoteli Splendid sa podávajú štedré raňajky, ľahké obedy a chutné večere formou bufetu. Ak zatúžiš po originálnom kuracom, teľacom či bravčovom rezni a poctivej domácej štrúdli, určite navštív Schnitzel & Strudel Festival. Poznač si dátum 5.7., aby ti táto udalosť neunikla.