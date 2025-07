Toto sú tie najviac FRESH kúsky, ktoré si túto sezónu môžeš zaobstarať.

Sezóna letných dovoleniek je v plnom prúde a ty stále nevieš, po akom modeli plaviek siahnuť, aby si bol frajer na pláži či pri bazéne? Podobne ako v posledných rokoch, tak aj tohtoročné leto sú v trendoch abstraktné vzory, rôzne grafické motívy vrátane väčších nápisov, zvierat a kvetín, ale aj námornícke prúžky a minimalistická jednofarebná estetika s dĺžkou do polovice stehien, ktorou nikdy nič nepokazíš.

Pri správnom výbere plaviek určite nezabudni ani na kvalitu použitých materiálov, aby si sa cítil príjemne. Pozri si TOP 15 modelov mužských plaviek od cenovo dostupných značiek aj z dielní módnych domov za stovky eur.

Minimalistická estetika

COS Nylon Drawstring Swim Shorts – 29,40 €

Úvod zoznamu patrí minimalistickému sivému modelu plaviek s dĺžkou do polovice stehien od značky COS. Klasický štýl plaviek je z recyklovaného nylonu, má elastický pás so šnúrkou a pútko na zadnej strane, na ktoré ich môžeš po plávaní ľahko zavesiť, aby uschli čo najrýchlejšie. Vďaka zľave ich kúpiš za menej ako 30 eur a k dispozícii je tiež čierna verzia.

Kith Water Activated Monogram Collins Swim Shorts – 125 €

Kith považujeme za jednu z najzaujímavejších módnych značiek pre mužov, pričom v portfóliu ukrýva aj viacero štýlov plaviek vrátane modelu Collins s monogramom, ktorý je viditeľný po kontakte s vodou. Je vyrobený z nylonového kepru, má podšívku zo sieťoviny, elastický pás a vrecká na bokoch a vzadu. Cena je presne 125 eur.

Vilebrequin Moorea Econyl® Swim Shorts – 165 €

Vilebrequin je jedna z najikonickejších značiek mužských plaviek, ktorú založil Fred Prysquel v Saint Tropez pred viac ako 50 rokmi a relevantná je dodnes. Model s názvom Moorea v tmavomodrej námorníckej farbe je ušitý z rýchloschnúceho materiálu Econyl®, ktorý je vyrobený z recyklovaného odpadu, a má elastický pás s možnosťou stiahnutia.

Okrem bočných vreciek je k dispozícii aj zadné s bezpečným zapínaním na suchý zips. Na zadnej strane je tiež umiestnený štítok s logom značky. Ak máš dostatok odvahy, zapôsob na pláži v ružovom vyhotovení.

Bottega Veneta Tech-Faille Swim Shorts – 500 €

Ak je tvoj bankový účet dostatočne flexibilný a máš rád high fashion, skontroluj model s kratšou dĺžkou z dielní Bottega Veneta. Tmavozelené plavky sú vyrobené z ľahkého škrupinového materiálu s efektom prešívania a vyznačujú sa rýchloschnúcimi vlastnosťami, takže na dovolenke môžeš bez problémov prejsť od bazénu k baru. Elastický pás so šnúrkou zaručuje pohodlné nosenie.

Moncler Satin Jacquard Swim Shorts – 590 €

V podobnej cenovej kategórii je tiež model od renomovanej značky Moncler, ktorý je vyrobený z nylonovo-žakarovej tkaniny so saténovou povrchovou úpravou, má celoplošnú monogramovú potlač a charakteristické logo na prednej strane. Elegantné čierne plavky, v ktorých môžeš vybehnúť aj do mestských ulíc, majú dve bočné vrecká a zadné vrecko s príklopkou a zapínaním na gombík.

Prúžky ako horúci trend

Zara Striped Swim Shorts – 25,95 €

Plavky s prúžkami sú v kurze – čoho dôkazom je ich dostupnosť v produktovom portfóliu Zary. Najznámejší fast fashion reťazec predáva model v svetlomodro-hnedej kombinácii s dĺžkou do polovice stehien z technickej tkaniny a vnútornou podšívkou. Disponuje bočnými vreckami aj elastickým pásom pre pohodlie pri nosení. Ak neplánuješ minúť stovky eur, ide o vizuálne atraktívnu voľbu.

COS Striped Seersucker Swim Shorts – 35,40 €

Nová sezónna kolekcia plaviek s logom COS je rovnako vhodná na kúpanie ako na obedy na čerstvom vzduchu. Šortkový model s hustými prúžkami v žlto-bielej schéme je navrhnutý s množstvom inovatívnych prvkov – ako je napríklad vrecko na zips na kľúč od hotelovej izby či pútko na zavesenie, ktoré sme spomínali už pri prvom modeli od značky COS. Je vyrobený z ľahkého a priedušného materiálu zo zmesi recyklovaného polyesteru a elastanu.

Vďaka zľave ich získaš za približne 35 eur, pričom v ponuke je tiež modro-biela verzia.

MR P. Striped Seersucker Swim Shorts – 110 €

Do pozornosti dávame aj prúžkovaný model, ktorý je dielom návrhárskeho tímu online obchodu MR PORTER. Štýl s klasickým strihom z ľahkého, rýchloschnúceho materiálu má elastický pás so šnúrkou a zdobí ho jemný, zeleno-biely námornícky motív. Ak máš rád nadčasovú módu, nerozmýšľaj, ide o perfektnú voľbu. Chválime tiež ružovo-bielu verziu. Obe majú rovnakú cenu – 110 eur.

Thom Sweeney Striped Swim Shorts – 235 €

Značka Thom Sweeney je známa svojím precíznym krajčírskym spracovaním, takže jej plavecké šortky sú mimoriadne elegantné – napríklad tento model je navrhnutý tak, aby vyzeral dobre aj v kombinácii s polokošeľami či ľanovými košeľami, keď budeš mimo bazéna.

Plavky sú ručne vyrobené v Taliansku, čomu zodpovedá cena 235 eur, z rýchloschnúceho škrupinového materiálu v stredne dlhom strihu a zadným vreckom so zapínaním na suchý zips Velcro®. Baví nás aj modro-biela verzia.

Loro Piana Daneu Striped Swim Shorts – 550 €

Lahôdka pre džentlmenov s plnými bankovými účtami – takto by sme stručne opísali model Daneu v červeno-bielej schéme od značky Loro Piana. Plavky s dĺžkou do polovice stehien sú vyrobené v Taliansku z ľahkého strečového materiálu, majú nastaviteľný pás so šnúrkou, dve bočné vrecká a zadné vrecko na suchý zips a hodia sa takmer ku všetkému vrátane sviežich košieľ či klasických bielych tričiek. Cena je 550 eur.

Vzory

COS Printed Seersucker Swim Shorts – 59 €

Poslednú kategóriu mužských plaviek otvárame modelom od značky COS, ktorý predstavuje moderný pohľad na plážové oblečenie. Má celoplošnú jemnú potlač v modro-bielej schéme, je z textúrovaného materiálu a má pohodlný elastický pás so šnúrkou na prispôsobenie strihu. Okrem atraktívneho vzhľadu je bonusom cena pod hranicou 60 eur, čo považujeme za lákavú ponuku.

Mimochodom, obchod COS nájdeš v nákupnom centre Eurovea.

Kith Panelled Bandana Ashton Swim Shorts – 135 €

Plný počet bodov od nás získava aj model Ashton s bandana vzorom s logom Kith. Sezónna novinka v produktovom portfóliu newyorskej značky v čiernej farbe je vyrobená z nylonu a má elastický pás so šnúrkou na prispôsobenie strihu aj dve bočné vrecká a jedno vzadu. Skontroluj tiež zelené vyhotovenie, ktoré je dostupné za rovnakú cenu.

Maharishi 1549 Dragon Swim Shorts – 270 €

Značka Maharishi, ktorá má vo svojej ponuke kvalitné techwear kúsky, ktoré rozprávajú príbeh, prostredníctvom tohto šortkového modelu plaviek zobrazuje japonskú kultúru. Je vyrobený z recyklovaného polyesteru a má zložitú potlač s motívmi draka, ktorý predstavuje silu života. Samozrejmosťou je elastický pás so šnúrkou a vrecká. Ak rád vyčnievaš z davu a máš voľných 270 eur na plavky, nad kúpou neváhaj.

Missoni Striped Swim Shorts – 350 €

Pozornosť pri bazéne aj v plážovom bare získaš tiež v modeli Missoni v klasickom strihu s dĺžkou do polovice stehien a charakteristickým vzorom módneho domu. Plavky majú ikonický zig-zag motív v modro-zelenej schéme a sú vyrobené v Taliansku z ľahkého škrupinového materiálu. Majú nastaviteľný pás a na prednej strane kontrastný oranžový štítok s logom Missoni. Cena je presne 350 eur.

Versace Printed Swim Shorts – 450 €

Bodku za tohtoročným zoznamom najviac FRESH mužských plaviek dávame krátkou siluetou s barokovým vzorom z dielní módneho domu Versace, ktorý stojí 450 eur. Model z kolekcie La Vacanza má celoplošnú potlač s motívmi mušiel, koralov, hviezdic, ale aj hlavy medúzy. Má elastický pás so šnúrkou, sieťovanú podšívku a dve bočné vrecká a jedno zadné vrecko.

