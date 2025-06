Zverejnil výsledok testu, ktorý je negatívny.

Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, sa v utorok ostro ohradil voči tvrdeniam, že počas kampane v roku 2024 užíval drogy. Na sociálnej sieti X zverejnil fotografiu výsledkov drogového testu, ktoré podľa neho dokazujú, že je čistý — vrátane negatívneho výsledku na ketamín. Informuje o tom portál KSNT.

K príspevku pridal jednoduchý komentár „lol“ a následne sa pustil do ostrej kritiky médií, ktoré o jeho údajnom užívaní drog informovali. Terčom jeho výčitiek boli najmä denníky The New York Times a The Wall Street Journal. Vyzval ich dokonca aj k tomu, aby si tiež spravili testy na drogy. Podľa neho to však nespravia, pretože práve oni drogy berú.

Obe médiá v uplynulých mesiacoch priniesli správy o tom, že Musk mal počas kampane s Donaldom Trumpom užívať rôzne látky, vrátane ketamínu, extázy, psychedelických húb, a údajne denne nosil škatuľku s približne 20 tabletkami. Niektoré z nich boli vraj tabletky s názvom Adderall.

Musk však všetko poprel. V máji tvrdil, že The New York Times klame a že ketamín v minulosti vyskúšal výhradne na lekársky predpis, čo už predtým verejne priznal. Tvrdí, že mu pomohol vyrovnať sa s duševnou nepohodou, ale že ho už viac neužíva. Na X zdôraznil: „Aby bolo jasné, ja drogy neberiem! The New York Times klamal,“ napísal v príspevku.