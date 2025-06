V Rumunsku prekročil povolenú rýchlosť, ale napriek zadržanému vodičskému preukazu tvrdí, že sa ničoho nedopustil a bude pokračovať v jazde.

V zóne s rýchlosťou 50 kilometrov za hodinu to kontroverzný influencer Andrew Tate poriadne prehnal. Radar mu nameral neuveriteľných 196 kilometrov za hodinu. Incident sa odohral v malej dedinke Bujoreni v Rumunsku, približne 180 kilometrov od Bukurešti. Informujú o tom BBC a Daily Mail.

Dočasne prišiel o vodičský preukaz

Influencer dostal za svoje nezodpovedné správanie pokutu 420 dolárov (približne 370 eur) a vzhľadom na závažnosť priestupku mu na 120 dní pozastavili vodičský preukaz. Tate s rozhodnutím nesúhlasí, tvrdí, že rýchlosť neprekročil, a uviedol, že sa v pondelok odvolá.

Na sociálnej sieti napísal, že sa snažil policajtovi, ktorý ho zastavil, vysvetliť, že radar, ktorý polícia používa na meranie rýchlosti, „musel byť zle nakalibrovaný, pretože on by to nikdy neurobil“. Tate uviedol, že sa teší na dokázanie svojej neviny, a povedal, že napriek pozastaveniu činnosti, ktoré mu nariadili úrady, si bude „zatiaľ užívať plné a normálne vodičské oprávnenia“.

Andrew a jeho brat Tristan v súčasnosti čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi v Rumunsku, ako aj samostatným obvineniam v Spojenom kráľovstve a USA. Popierajú však akékoľvek protiprávne konanie. Bratia môžu cestovať v rámci Rumunska, kde žijú, a do zahraničia za podmienok stanovených súdom.