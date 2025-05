Spolieha sa na historické vzorce a dátový model, no varuje, že vrchol nebude trvalý.

Cena Bitcoinu by sa podľa výskumníka Sminstona Witha mohla v najbližších mesiacoch vyšplhať až na 330 000 dolárov, informoval o tom portál Cointelegraph. Vyplýva to z jeho modelu, ktorý kombinuje dlhodobý cenový vývoj, trhové cykly a efekt nedávneho halvingu. Aktuálna cena BTC sa pohybuje okolo 110 000 dolárov, čo znamená, že potenciálny rast predstavuje 100 až 200 %.

With argumentuje, že Bitcoin sa historicky správa cyklicky - výrazný rast prichádza 12 až 18 mesiacov po halvingu, teda redukcii odmien pre ťažiarov Bitcoinu. Tá posledná prebehla v apríli 2024, takže cenový vrchol by mohol nastať koncom roka 2025 alebo začiatkom 2026.

Model tiež naznačuje, že napriek rozšírenému názoru volatilita Bitcoinu neklesá. Naopak, výkyvy zostávajú výrazné a môžu predznamenávať nielen rast, ale aj korekcie. Navyše, nedávny pohyb viac než 4 miliárd dolárov v BTC zo strany dlhodobých držiteľov signalizuje, že časť trhu už počíta s možným poklesom.

Aj keď sa suma presahujúca 200-tisíc dolárov môže javiť ako príliš ambiciózna, podľa analytika nejde o úplne nepravdepodobný scenár. V minulosti totiž Bitcoin pravidelne prekonával svoje predchádzajúce maximá niekoľkonásobne. Odhadovaných 330 000 dolárov by predstavovalo takmer päťnásobok rekordu z roku 2021 (69 000 dolárov), čo zapadá do vzorcov rastu, ktoré sa v kryptotrhu opakujú. With však upozorňuje, že ide o dočasný vrchol, po ktorom zvyčajne nasleduje korekcia.

Ak sa teda chystáš investovať, mal by si zachovať rozvahu. Kryptomeny ostávajú rizikové a ich vývoj je často ťažko predvídateľný. Napriek tomu Bitcoin ukázal, že ho netreba predčasne odpisovať.