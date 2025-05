Všetky súčasné kontinenty sa v budúcnosti spoja do jedného, planéta bude horúca a z veľkej časti neobývateľná. Vyplýva to zo štúdie vedcov z Bristolskej univerzity.

Podľa štúdie publikovanej v prestížnom časopise Nature, o ktorej informovala stanica CNN Prima News, by mohlo ľudstvo do 250 miliónov rokov vymrieť. Predpoveď vedci vytvorili pomocou superpočítača na základe geologických a atmosférických údajov.

Výsledky výskumu vychádzajú z trvalého pohybu tektonických dosiek, ktoré sa v budúcnosti spoja do jedného veľkého kontinentu. Tomu dali vedci meno „Pangea Ultima“ s odkazom na pradávny kontinent, ktorý na našej planéte existoval pred stovkami miliónov rokov.

Vedci ďalej došli k záveru, že na Zemi budú pribúdať sopečné erupcie, v dôsledku čoho sa bude do atmosféry dostávať množstvo oxidu uhličitého. To povedie k ďalšiemu zvýšeniu teploty, ktorá by sa mohla pohybovať medzi 40 a 50 stupňami Celzia.

Vymieranie nezastaví ani koniec fosílnych palív

„Novovzniknutý superkontinent by v podstate vytvoril trojitý efekt, ktorý by zahŕňal efekt kontinentality, teplejšie Slnko a viac CO₂ v atmosfére, čo by viedlo k zvýšeniu tepla na väčšine planéty,“ uviedol doktor Alexander Farnsworth, jeden z autorov štúdie.

Vysoké teploty by podľa Farnswortha spôsobili zánik zdrojov potravy a vody pre cicavce. Výsledkom by bolo vymretie mnohých živočíšnych druhov vrátane ľudí. Vymieraniu sa na Zemi podľa vedcov nevyhneme ani v prípade, že prestaneme používať fosílne palivá.