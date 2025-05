Škola sa ohradila, že konala na základe protokolu.

Študentka vysokej školy v čínskom Beijingu si musela vyzliecť nohavice. Vedenie školy ju o to požiadalo po tom, čo sa zdôverila s tým, že sa necíti dobre a z dôvodu menštruácie chce odísť zo školy. Personál vraj dodržal správny postup. O incidente informuje portál BBC.

Situácia sa začala riešiť po tom, čo internet obletelo video, ktoré zdieľa konverzáciu študentky a staršej ženy. „Každá žena, ktorá menštruuje, si musí dať dole nohavice a ukázať vám to predtým, ako jej dáte ospravedlnenku?“ pýta sa študentka. „V podstate áno, je to v školskom poriadku,“ odpovedala druhá osoba vo videu. Študentka si vypýtala písomný dôkaz, ktorý by toto nariadenie dokazoval. To jej nadriadená odmietla dať a poslala ju do nemocnice.

Video študentky bolo nahlásené za pornografiu

Po tom, čo video obletelo sociálne siete, sa univerzita Gengdan Institute, v ktorej sa incident stal, ohradila, že zamestnankyňa skutočne postupovala podľa školského poriadku.

Záznam rozhovoru sa šíril primárne na platforme Douyin, ktorá je čínskou verziou TikToku. Po tom, čo sa stalo virálnym, študentke platforma profil zablokovala z dôvodu šírenia pornografického obsahu. Podnet na obmedzenie jej profilu mohla dať práve škola. Tá sa vyjadrila, že video bolo skreslené a majú nárok sa voči nemu právne ohradiť.