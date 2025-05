Podľa novej biografie mal mať spevák dcéru, s ktorou udržiaval blízky a láskyplný vzťah až do svojej smrti v roku 1991.

Frontman skupiny Queen, Freddie Mercury, mal mať dcéru, o ktorej verejnosť až doteraz nič netušila. Tvrdí to nová biografia s názvom Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, ktorá prináša priame svedectvo údajnej dcéry. Tá tvrdí, že so slávnym spevákom mala blízky vzťah až do jeho smrti.

Žena, ktorá v knihe vystupuje ako B, má dnes 48 rokov a podľa informácií The Guardian pracuje ako lekárka niekde v Európe. Vzťah s Freddiem opísala slovami: „Mali sme veľmi blízky vzťah od chvíle, keď som sa narodila, a počas posledných 15 rokov jeho života,“ uviedla B.

V Londýne začína dražba tisícok osobných predmetov legendárneho speváka Freddieho Mercuryho. Zdroj: Getty Images

Počas života si Mercury písal denníky, ktoré venoval jej – celkovo ich bolo 17. Zaznamenával v nich osobné myšlienky aj spomienky na detstvo a bežné dni. „Zbožňoval ma a bol mi oddaný,“ opísala B lásku, ktorú od svojho otca vraj cítila.

Autorka biografie Lesley-Ann Jones prezradila, že ju údajná dcéra kontaktovala pred tromi rokmi. Spočiatku mala pochybnosti o pravdivosti jej príbehu, no presvedčilo ju množstvo detailov: „Nikto by si také veci nedokázal vymyslieť. Tri a pol roka sme spolu pracovali a nikdy nič nechcela.“

Aj keď zatiaľ neexistuje oficiálne potvrdenie, podľa autorky existujú ľudia, ktorí môžu dosvedčiť, že B je naozaj dcérou Freddieho Mercuryho.