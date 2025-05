Slováci navštívia obchodné centrum väčšinou raz týždenne. Lákadlom je vybavenie viacerých nákupov na jednom mieste a zásadné slovo má parkovanie.

Sme krajinou pravidelných návštev obchodných centier. Potvrdzuje to aj aktuálny prieskum, ktorý zrealizovalo oc tehelko (prieskum realizovaný v spolupráci s prieskumnou agentúrou MNFORCE na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov, v apríli 2025), podľa ktorého viac ako 63% opýtaných Slovákov uviedlo, že nákupné centrum navštívi aspoň raz za týždeň. Viac ako 80% opýtaných pritom stihne vybaviť všetko potrebné do dvoch hodín.

Nechodíme sa doň „iba prechádzať“

Nedávna detailná sonda do nákupného správania Slovákov v obchodných centrách, ktorú zrealizovalo oc tehelko v spolupráci s MNFORCE (prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke na celom Slovensku v apríli 2025), prináša podrobný obraz o správaní našincov v nákupných centrách. Podrobne mapuje ako v nich dnes Slováci trávia čas a čo od návštevy nákupného centra vlastne očakávajú. Výsledky ukazujú, že na Slovensku sa tešia obchodné centrá veľkej obľube, keďže viac ako 63% Slovákov sa v nich ocitne aspoň raz týždenne a viac ako tretina dokonca zájde do nákupného centra denne alebo niekoľkokrát za týždeň.

Zaujímavé je i zistenie, že sa do nich Slováci nechodia „len bezcieľne prechádzať“. Väčšina si návštevu spája s konkrétnou potrebou, a to či už v podobe nejakej konkrétnej služby, nákupov či stravovania sa.

Zdroj: oc tehelko

Celkovo medzi tri najčastejšie dôvody, prečo sa Slováci rozhodnú pre návštevu nákupného centra patria: vybavenie viacerých nákupov naraz – viac ako 54%, nákup potravín – viac ako 52% a do tretice, konkrétny nákup iného tovaru (ako je oblečenie, elektronika, a pod.) – čo deklaruje o niečo viac ako polovica opýtaných, a čo len potvrdzuje aktuálnu praktickú funkciu nákupných centier.

Drvivá väčšina návštevníkov (takmer 80% z nich) pritom stihne vybaviť všetko potrebné do dvoch hodín a kľúčovú rolu zohráva aj dostupnosť parkovania. Práve tá môže nakoniec rozhodnúť o konečnom výbere centra, keďže až pre dve tretiny opýtaných je to dôležitý, alebo dokonca veľmi dôležitý faktor.

„Dnešný zákazník očakáva efektívnosť, komfort a rozmanitosť na jednom mieste. V oc tehelko si to veľmi dobre uvedomujeme a prispôsobujeme tomu aj ponuku našich služieb a prevádzok, ktorú stále rozširujeme o také, ktoré spájajú praktické a zážitkové využitie návštevy nášho centra. Zároveň našim zákazníkov ponúkame bezproblémové parkovanie v priestoroch našich podzemných garáží,“ upresňuje projektová manažérka oc tehelko, Natália Hercegová.

Dôležitosť služieb deklaruje aj fakt, že až 9 z 10 respondentov uviedlo, že aspoň niektoré z ponúkaných služieb pravidelne využíva. Centrum v blízkosti Národného futbalového štadióna vníma tento trend a rozširuje celkovo ponuku svojich služieb. V dohľadnej dobe tak v jeho priestoroch pribudne možnosť fyzioterapie či kadernícke služby, ako aj detský kútik.

Zároveň, oc tehelko nedávno otvorilo Čistiareň EcoClean, ktorá ponúka profesionálne čistenie a starostlivosť o odevy pomocou technológie ekologického mokrého čistenia (Soft Wash®).

Zdroj: oc tehelko

Stravujú sa v nich častejšie muži

Samostatnou kategóriu v otázke návštevnosti nákupných centier je segment gastra. Približne tretina respondentov využíva totižto nákupné centrá aj ako miesto pre služby a občerstvenie. Zaujímavosťou je, že podľa prieskumu sa častejšie v priestoroch obchodných centier stravujú muži a celkovo predovšetkým mladší ľudia vo veku do 29 rokov. Najobľúbenejšou voľbou Slovákov sú pritom kaviarne a cukrárne (46,8 %).

Preferencie vo výbere kuchyne sú pomerne jasné. V obľúbenosti vedie ázijská kuchyňa, za ňou nasleduje slovenská a trojicu uzatvára talianska kuchyňa. Obchodné centrum v blízkosti Národného futbalového štadióna – oc tehelko na tieto preferencie reagovalo rozšírením ponúkaných gastro konceptov.

Zdroj: oc tehelko

„Vnímame dôležitosť gastra v celkovej koncepcii nášho obchodného centra. Aj preto sme sa rozhodli rozšíriť ponuku našich prevádzok, ktoré majú za cieľ prinášať chuťový zážitok, a zároveň poskytnúť príjemný priestor či už na formálne, pracovné, alebo neformálne stretnutia s priateľmi a rodinou. Veríme, že sa nám to výberom prevádzok podarilo,“ dopĺňa projektová manažérka oc tehelko, Natália Hercegová.

Zdroj: oc tehelko

🍽️ Do svojho portfólia tak po novom obchodné centrum na Tehelnom poli zaradilo hneď niekoľko kvalitných gastro prevádzok. Mimo iné, napríklad modernú taliansku reštauráciu Certo – miesto, kde sú oddaní kvalite, autentickým chutiam a prvotriednym surovinám. To všetko s cieľom prinášať zážitkové jedlá skutočnej talianskej chuti.



Ďalšou z nových prevádzok v oc tehelko je Pizza Forza, so širokým výberom kvalitnej pizze, cestovín a dezertov. Návštevníkom s preferenciou slovenskej kuchyne a kvalitného street food zase ulahodí moderná prevádzka The Blue Champs. Nedávno otvorená piváreň prináša jedinečné spojenie moderného dizajnu s pravou športovou atmosférou. Okrem remeselných pív ponúka širokú škálu jedál – od klasických pivných špecialít až po pestrý výber streetfoodových pochúťok.

Podľa prieskumu sa zároveň návštevnosti tešia aj prevádzky rýchleho občerstvenia, ktoré má v obľube viac ako 35% návštevníkov. Naopak, kvôli šalátom Slováci do food courtov nechodia. Až 80% z nich uviedlo, že prevádzku poskytujúcu tento typ občerstvenia, nenavštevuje.

Celkovo sa ukazuje, že spojenie viacerých obchodov pod jednou strechou, dostupnosť rôznorodých služieb, ako aj možnosť stretnutí pri káve a bohatá gastro ponuka tvoria spolu mix, ktorý väčšinu Slovákov motivuje k aspoň jednej návšteve nákupného centra za týždeň.