K dôležitému prehratému zápasu sa vyjadrili hokejisti aj tréner reprezentácie.

Slovenskí hokejisti na šampionáte nepostúpia do štvrťfinále. Rozhodol o tom včerajší prehratý zápas s Lotyšmi, ktorý skončil 1:5 pre Lotyšsko. Po zápase neskrývali sklamanie hráči ani tréner reprezentácie.

Slovákom sa nepodarilo postúpiť do štvrťfinále naposledy pred dvomi rokmi. Výsledok na tohtoročných majstrovstvách je sklamaním nielen pre fanúšikov, ale predovšetkým pre náš tím. Bezprostredne po prehratom zápase sa pre JOJ Šport vyjadril tréner Vladimír Országh.

„Mali sme veľmi dobrý vstup a celkovo veľmi dobrú prvú tretinu. V druhej sme spravili dve zbytočné chyby, ktoré Lotyšov naštartovali. Nás to dalo dolu psychicky a Lotyši si to už potom postrážili. Naši hráči sa snažili, bojovali, ale súper trestal naše zbytočné chyby. To nás zlomilo. Chalani chcú, bojujú, no jednoducho to nejde. Vždy chcete dosiahnuť viac. Hráčom, ktorí tu sú, sa nedá vytknúť snaha. Možno chýbajú skúsenosti a viac kreativity.“

Do zápasu s Fínskom idú motivovaní

Tréner sa neskôr vyjadril aj k svojmu koučovaniu. Novinárov zaujímalo, či neľutuje, že si zobral na plecia túto dôležitú úlohu. „Určite neľutujem, je to tak, ako to je a vedeli sme, do čoho ideme, a že to bude bojovné mužstvo a prídu nejaké problémy. Dneska nemáme na to, aby sme konkurovali Švédsku alebo Kanade,“ zdôveril sa.



S výsledkom na tohtoročných majstrovstvách nie sú spokojní ani naši hokejisti. Ich vyjadrenia cituje portál tvnoviny. Sukeľ hovorí, že počas celého šampionátu dávajú ako mužstvo málo gólov a problémom nie je len posledný zápas. Aj napriek tomu, že to už nič nezmení, do zápasu s Fínskom chcú dať všetko.

O problémoch s gólmi hovorí aj Pavol Regenda a to, že neskórujú, nazval slabinou tímu. Aj napriek tomu, že tento rok sa to nepodarilo, verí, že v budúcnosti bude ich tím kvalitnejší a odohrajú lepšie zápasy.