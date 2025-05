Hokejista sa vyjadril aj k hráčom z KHL.

Lotyšský hokejista Ralfs Freibergs uviedol v rozhovore pre Denník N, že je pre lotyšský tím motivácia poraziť Slovákov v hokeji kvôli ich názorom o vojne na Ukrajine.

Hokejista sa vyjadril aj k hráčom z KHL. Uviedol, že ho mrzí, že Slováci takýchto hráčov zavolali hrať.

Citát: „My Lotyši sme stále za Ukrajinu. Poznám názor Slovákov, ich ministrov, aká je ich politika. Aj to je pre nás trochu motivácia. Aspoň teda pre mňa,“ povedal Freibergs v rozhovore.

Širší kontext: Hneď na začiatku vojny na Ukrajine sa voči hráčom z KHL negatívne postavili napríklad reprezentácie Česka, Francúzska, Lotyšska, Švédska či Fínska. Slovensko oficiálne nikdy nevydalo rozhodnutie, no hráči z KHL nezískali v posledných dvoch rokoch do reprezentácie nomináciu.

Napriek tvrdeniam, že politika a šport k sebe nepatria, využívajú politici šport na presadzovanie svojej agendy už stáročia. Rovnako je tomu v KHL v súčasnosti.

Najjasnejším dôkazom sú momenty od začiatku agresie na Ukrajine, keď sa na mediálnych kockách v arénach, ale aj na striedačkách objavovali podporné signály smerom k ruskej armáde. Symbol útočiacej armády, písmeno „Z“ či plagáty s nápismi „Putin je náš prezident“ vzbudili veľa rozhorčenia, ale aj sklamania nad tým, ako veľmi je KHL politizovaná.

Unikli aj správy o tom, že Kremeľ cielene nakázal klubom, aby vyjadrovali podporu ruskej armáde počas „špeciálnej operácie“, ktorou nazývajú v Rusku agresiu voči Ukrajine. To v istej forme potvrdil aj Adam Liška v rozhovore pre Sportnet, keď na otázku, či boli hráčov kluby využívali na podporu vojny, odpovedal: „Prvý rok sa nejaké veci udiali. Teraz je to profesionálnejšie, lepšie. Nerád by som sa do tohto púšťal."

