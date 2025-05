Pláž Copacabana v Riu de Janeiro sa v sobotu večer premenila na obrovské koncertné pódium, kde vystúpila popová ikona Lady Gaga. Na podujatí, ktoré podľa mestských úradov prilákalo viac než dva milióny ľudí, predviedla svoj najväčší koncert v kariére. Bezplatné vystúpenie financovalo samotné mesto Rio v snahe oživiť miestnu ekonomiku. Očakáva sa, že podujatie prinesie do hospodárstva približne 100 miliónov dolárov, informoval o tom web BBC.

Koncert bol súčasťou propagačného turné k ôsmemu štúdiovému albumu Lady Gaga s názvom Mayhem, na ktorom sa nachádzajú skladby ako Abracadabra a Die With a Smile. Speváčka sa do Brazílie vrátila po dlhých dvanástich rokoch - naposledy tu vystupovala v roku 2012.

Ešte pred samotným začiatkom sa na pláži vytvorili dlhé rady. Mnohí fanúšikovia, známi ako „Little Monsters“, začali čakať už od skorého rána, aby si zabezpečili miesto čo najbližšie k pódiu. Kvôli masívnemu záujmu bola pripravená rozsiahla bezpečnostná operácia, dohliadalo na ňu až 5 000 policajtov. Návštevníci prechádzali cez detektory kovov a úradom pomáhali pri dohľade aj drony a kamery s rozpoznávaním tváre.

the crowd for lady gaga’s concert tonight in copacabana, brazil is INSANE🔥 pic.twitter.com/l3JU7d5L1E