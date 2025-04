Zázraky, ilúzie a noví hrdinovia. Podfukári 3 prichádzajú s prvými zábermi a ešte väčším napätím.

Dlhoočakávané pokračovanie úspešnej série Podfukári prichádza s prvými zábermi. Podfukári 3 (Now You See Me: Now You Don’t) odhaľujú návrat legendárnych „štyroch jazdcov“, nové tváre v tíme a sľubujú väčšie ilúzie, odvážnejšie lúpeže a ešte napínavejšie momenty. Kinopremiéra snímky je v distribúcii spoločnosti Bontonfilm naplánovaná na 13. novembra 2025.

Oficiálny trailer si môžeš už teraz pozrieť tu:

Tretí diel úspešnej série o mágii, ilúziách a odvážnych lúpežiach opäť spojí obľúbených „jazdcov“ s nastupujúcou generáciou iluzionistov. Príbeh sa sústredí na veľkolepú lúpež vzácneho diamantu a nebezpečné zrážky so zločineckým podsvetím. Réžie sa aj tentoraz ujal Ruben Fleischer, známy filmami ako Venom či Zombieland.

Fanúšikovia sa môžu tešiť na návrat pôvodného hviezdneho obsadenia – Jesseho Eisenberga, Woodyho Harrelsona, Davea Franca, Marka Ruffala, Islu Fisher a Morgana Freemana. Novú krv do tímu prinesú Rosamund Pike, Ariana Greenblatt, Justice Smith a Dominic Sessa.

Podfukári 3 nadväzujú na úspech predchádzajúcich častí z rokov 2013 (45 685 divákov na Slovensku) a 2016 (75 289 divákov na Slovensku). Hlavné nakrúcanie sa začalo v júli minulého roka v Budapešti, pokračovalo v Antverpách a ďalších lokalitách v Belgicku.