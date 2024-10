Venom sa vracia v tretej časti. Tvorcovia sľubujú ešte viac akcie

V druhej časti odhalili identitu Venoma a v tretej sa dá na útek.

Ďalšie pokračovanie obľúbenej marvelovky Venom príde do slovenských kín už 24. októbra. Diel má príznačný názov: Posledný tanec, je to totiž posledná časť trilógie. Na začiatku filmu sú pripomenuté dôležité momenty z predošlých častí. Mali by ho teda pochopiť aj tí, ktorí ich nevideli. Tvorcovia navyše sľubujú dávku akčnosti i komédie.

Hlavnú postavu stvárňuje Tom Hardy. Vo filme vystupuje ako bývalý reportér, ktorý je spojený s mimozemským symbiontom Venomom. Režisérka filmu sľubuje, že trojka bude vynikať svojou akčnosťou. Dej sa má začať útekom.

Po odhalení identity ho naháňa polícia i krvilačné beštie. „Po jednotke sme vedeli, že dvojka ju musí prerásť. A s trojkou je všetko ešte väčšie a ešte šialenejšie. Ale tiež sme sa viac opreli do komediálnej a akčnej stránky filmu," citujú jej slová tvorcovia v tlačovej správe.

Okrem prepracovaného spracovania sa diváci môžu tešiť aj na kvalitnú hudbu. Vo filme odznejú skladby aj od ikonických kapiel ako Abba či Queen. Venom dlhodobo patrí k obľúbeným marvelovkám. Dokazuje to aj fakt, že prvé dve časti zarobili tvorcom vyše 1,3 miliardy dolárov (1,1 mld eur).