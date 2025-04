Veterný priemysel v Európe očakáva do roku 2030 viac ako 500-tisíc zamestnancov. Pozri si, kde sa môžeš uplatniť

Spoznaj pracovné príležitosti, ktoré na teba čakajú.

Veterný priemysel patrí medzi najrýchlejšie rastúce sektory v Európe. Podľa organizácie WindEurope v ňom aktuálne pracuje viac ako 350-tisíc Európanov a očakáva sa, že do roku 2030 ich bude viac než pol milióna.

Tento rast súvisí s globálnym rozširovaním veterných elektrární, ktoré už dnes vyrábajú takmer pätinu elektriny v EÚ. Aj na Slovensku sa veterná energetika pomaly rozbieha a očakáva sa, že v dohľadnej budúcnosti budú veterné parky predstavovať zdroj zaujímavých pracovných možností. Akých?

Kto sa podieľa na tom, že vietor sa mení na energiu?

Veterná energetika ponúka priestor pre široké spektrum profesií, od technikov a IT-čkárov až po ekológov a manažérov. Tu je výber pozícií, ktoré sa už dnes bežne uplatňujú v krajinách s rozvinutým sektorom veternej energetiky a ich náplň práce.

Technik veterných turbín

Predstav si, že tvoj pracovný deň sa začína výstupom na turbínu. Hore ťa čaká nielen výhľad, ktorý nemá konkurenciu, ale aj seriózna práca. Ako technik veterných turbín kontroluješ stav turbíny, vymieňaš komponenty, diagnostikuješ poruchy a niekedy opravuješ drobnosti v kabíne vysoko nad zemou.

Je to práca pre odvážnych a technicky zdatných ľudí, ktorí sa neboja výšok a chcú byť súčasťou niečoho veľkého. V zahraničí sa títo špecialisti tešia rešpektu a nadpriemernému zárobku. A čo je najzaujímavejšie? Na tento job ti štandardne stačí stredná škola a tréning, ktorý zabezpečí firma.

INŠPIRÁCIA:



: Jasmin je mladá Nemka, ktorá pracuje ako špecialistka na uvádzanie veterných elektrární do prevádzky. Na svojom instagramovom profile, ktorý sleduje vyše 134-tisíc followerov, zdieľa autentické zábery zo svojej práce, vďaka ktorej veľa cestuje a približuje každodenný život technika v sfére veternej energie.



Naľavo @ijasmiinn, napravo @tcgreasemonkey. Zdroj: Instagram/@ijasmiinn, TikTok/@tcgreasemonkey

Energetický analytik

Vieš, čo sa deje po tom, ako turbína roztočí listy? Dôležitú úlohu preberá analytik – človek, ktorý sleduje každú kilowatthodinu. V jeho svete sa točí všetko okolo grafov, algoritmov a softvérov, ktoré predpovedajú výrobu energie podľa počasia a nastavujú, ako efektívne turbíny pracujú.

Ak ťa bavia dáta, miluješ výzvy a chceš stáť pri zrode smart systémov, ktoré robia elektrinu čistejšou a dostupnejšou, toto môže byť ten pravý job pre teba. Energetický analytik by mal mať excelentnú znalosť štatistiky a analytických softvérov, rozumieť aerodynamike a ďalším kľúčovým témam.

Inžinier pre infraštruktúru

Každá turbína potrebuje pevnú pôdu pod nohami – doslova. Inžinier navrhuje, kde bude stáť, ako ju ukotviť, kadiaľ pôjde elektrina a ako sa k nej dostanú montéri. Jeho úlohou je vyriešiť, ako sa dostať s ťažkou technikou cez pole, ako sa popasovať s dažďom, mrazom či podzemnými káblami.

Inžinier pre infraštruktúru by sa mal orientovať v navrhovaní základov, trás káblových vedení, dopravných prístupov a elektrických systémov.

Projektový manažér pre obnoviteľné zdroje

Ak si typ človeka, čo má prehľad a baví ho všetko koordinovať, od ľudí po termíny, práca projektového manažéra je pre teba ako stvorená. Úlohou projektového manažéra vo veternej sfére je držať celý veterný park pokope – vybavuje povolenia, plánuje výstavbu, komunikuje s obcami aj odborníkmi.

Je to zodpovedná, no aj veľmi insiderská pozícia. Vieš, kde čo mešká, kto čo potrebuje, kde sú riziká a najmä, ako to dotiahnuť do úspešného konca.

Softvérový a IT špecialista

Veterné parky sú ako živé organizmy – každá turbína komunikuje cez smart systémy. Softvér sleduje rýchlosť vetra, otáčky, výpadky aj údržbu. Vďaka AI a kódom šikovných programátorov dnes dokáže turbína sama predpovedať poruchu. Skvelá pozícia pre vývojárov, ktorí chcú vidieť, že ich práca má skutočný zmysel.

Zdroj: shutterstock

Pripravený na éru veternej energie?

Na Slovensku zatiaľ veterné turbíny tvoria len symbolickú súčasť energetického mixu, vďaka veľmi dobrým veterným podmienkam a záujmu investorov je však takmer isté, že to sa čoskoro zmení. O rozvoj veternej energetiky na Slovensku sa zasadzuje aj SPP, najväčší dodávateľ energií v krajine.

SPP má aktuálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) dokopy šesť projektov veterných parkov, ktoré budú schopné ročne vyrobiť viac ako 1 000 GWh elektriny a zásobiť viac ako 430-tisíc domácností. Ich realizácia bude závisieť od úspešného schválenia EIA a podpory verejnosti.

V najbližších rokoch to môže byť práve sektor obnoviteľných zdrojov, ktorý prinesie nové príležitosti pre rôzne profesie a veľa zaujímavých pracovných miest s atraktívnym platom. Ak ťa zaujíma technológia, životné prostredie alebo chceš pracovať v oblasti, ktorá má dlhodobý význam, rozvoj veternej energetiky sa ti rozhodne oplatí sledovať.