V Česku sa konajú majstrovstvá sveta žien v ľadovom hokeji. Počas zápasu medzi USA a Nemeckom došlo k bizarnej situácii, keď sa na ľadovej ploche počas zápasu objavil mobilný telefón. Hráčky najskôr nevedeli, komu patrí. Po prezretí záberov sa zistilo, že mobil vypadol z výstroje americkej obrankyne Caroline Harveyovej, informuje Daily Mail.

Crazy moment from USA vs. Germany as Caroline Harvey's phone appeared to hit the ice. 📱😂#WomensWorlds pic.twitter.com/3jYhHv5DKK