Nie každý muž, ktorý si na Tinder dá fotky s rybou je neúspešný. Lukáš hovorí, že mu to aspoň automaticky vyfiltrovalo ženy, ktoré majú iné hodnoty.

Vybrať si fotky na Tinder? Zdá sa, že to je doslova veda. Najmä pre mužov. „Muži to majú na zoznamkách oveľa ťažšie. Je ich tam veľa, odpovede dostávajú zriedka, niekedy čakajú celé mesiace. Ženy sú veľmi výberavé. Preto odporúčam zoznamovať sa osobne, či už na rýchlych rande alebo bežne, vonku. Zoznamky nie sú riešenie pre každého,“ hovorí pre Refresher matchmakerka Diana Fabiánová, organizátorka eventov Rande na slepo. Ak chceš mať úspech, ver, že nebude fungovať hocijaká fotka, ktorú nájdeš v galérii.

V ankete sme sa Sloveniek opýtali, aké fotky na zoznamke považujú za najväčší redflag. S prehľadom vyhrali muži s rybou. Zdá sa, že ide o skutočný fenomén. Diana Fabiánová spomína vtipný moment z výberu mužov na Rande na slepo, keď jej jeden z kandidátov počas videohovoru ukázal do kamery mŕtvu rybu.



Zdá sa, že netradičné hobby môžu byť na zoznamkách prekážkou. Matej pre Refresher priznal, že hoci rybu na profile nemá, ako vášnivý gamer tiež často naráža na predsudky.



„Mám pocit, že dnes je všetko red flag. Máš rád zelené tričká? Prepáč, ja zelenú neznášam, to je pre mňa red flag, dovi! Jasné, je to trochu prehnané prirovnanie, ale občas mi príde, že ľudia na zoznamkách hľadajú len klona samých seba a nedávajú šancu ukázať vlastný svet,“ hovorí.





Anketa: Radšej, ak muž sedí pri počítači a hrá hry alebo donesie domov čerstvú rybu? 😁

Rybár 😃 Gamer 😃 Ani jedno 😑 Rybár 😃 35 % Gamer 😃 22 % Ani jedno 😑 43 %

Fotky z posilovne, fotky s motorkami či autami? Podľa našej ankety pre mnohé ženy taktiež no-go. Mužov sme sa opýtali, ako takéto reakcie žien vnímajú a aké majú skúsenosti na zoznamkách. Oslovili sme dokonca aj rybárov, ktorí si svoje úlovky s nadšením pridávajú na sociálne siete.

V tomto článku si prečítaš: Ako na situáciu reagujú muži.

Čo si o ženských redflagoch myslia.

Prečo sú pre ženy také fotky no-go.

Aké majú skúsenosti na zoznamkách.

Aký typ hobby sa ešte stretáva s predsudkami.

Aké fotky sa ženám páčia.

Prečo ženám fotky s rybami tak prekážajú?

V ankete sme sa žien opýtali, prečo sú pre nich tieto fotky tým najväčším redflagom. Natálii sa ťažko opisuje, prečo jej fotky rýb tak prekážajú, pretože sa nechce nikoho dotknúť. Dodáva, že nie sú jednoducho pre ňu.

„Na zoznamke si skôr hľadám niekoho, s kým budeme na rovnakej vlne. Niekoho, kto mi bude blízky nielen hodnotami, ale aj štýlom života. Nechcem tým nikoho uraziť, ale fotka s rybou vo mne evokuje taký skôr vidiecky typ muža, a to vôbec nemyslím zle. Len to jednoducho nie je smer, ktorým sa ja osobne uberám. Je to, ako keby si niekto dal fotku s traktorom, niekomu to môže byť sympatické, mne to však nesedí.“

Cieľom článku určite nie je nikoho uraziť ani zosmiešniť, ale skôr sa s nadhľadom pozrieť na tému fotiek s rybami očami oboch strán – mužov aj žien. Samozrejme, nie každá žena vníma tieto veci rovnako. Každý máme iný vkus, iné predstavy a na zoznamke hľadáme niečo iné. A možno ich ženy po tomto článku začnú mať aj rady 🙂