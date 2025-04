Takto to v Javorine vyzeralo krátko pred odvysielaním epizódy v televízii.

„Od začiatku sa tlačilo na emócie. Čo sa čakalo? Veď mojej mamke, ktorá má svoj vek, stačia tri vety a už sa plače, už je ťažšia situácia,“ hovorí o nálade pri nakrúcaní šou Na Nože, majiteľ podniku Javorina 21 Egon Kutchy.

Reštaurácia, ktorá sa nachádza v košickej mestskej časti Šaca, mala existenčné problémy. V posledných rokoch zápasili s nízkou návštevnosťou a teda aj s nízkym ziskom. Podľa slov majiteľa to však nebolo všetko. „Okrem toho, že ľudia prestali chodiť, sa zmenil aj profil zákazníkov. Niekedy prišla rodina a dali si 4 pizze, dnes si prídu dať jednu ako dezert a idú preč,“ hovorí Egon Kutchy pre Refresher.

Mamka majiteľa Egona Zdroj: TV Markíza (Na nože)

Martin Novák sa rozhodol prísť pomôcť podniku, do ktorého lial majiteľ peniaze z iného biznisu a údajne doň vložila životné úspory aj jeho matka. Prvé dojmy šéfkuchára boli podľa odvysielanej epizódy dosť zlé.

V tomto článku si prečítaš: Čo prezradil majiteľ Egon o natáčaní šou v jeho podniku.

Aká je pravda o státisícoch eur, ktoré mala do podniku dať jeho mamka.

Čo sa podľa neho zmenilo k lepšiemu a čo si myslí o Martinovi Novákovi.

Majiteľova mama síce privítala Martina Nováka s misou obložených chlebíčkov, no ani to ho neodmäkčilo natoľko, aby bol pri hodnotení jedla zhovievavejší. Javorina 21 fungovala na jedlách ako burger, pizza či kebab.

Pizzu so smotanovým základom a brusnicovým džemom označil skúsený gastronóm za jedno z troch najhorších jedál, ktoré kedy dal do úst. Nepresvedčil ho ani studený burger či kebab.

„Čakalo sa asi viac emócií aj odo mňa. Do môjho vnútra je však náročné sa dostať, ak mi niekto povie, že tento burger je nejedlý, ja sa z toho nezosypem. Rovnako pizza, mne tá kombinácia tiež nechutí, ale ľudia to brali. Dostal zlú pizzu, no garantujem, že ak by som spravil teraz rovnakú, chutí diametrálne lepšie,“ opísal pre Refresher kritiku jedla Egon Kutchy.

Martin Novák a tím Javorina 21 Zdroj: Javorina 21 (Facebook)

Situácia v reštaurácii, ku ktorej prislúcha vonkajšia terasa s kapacitou cez 100 miest, bola zlá. Ústrednou postavou epizódy a celého príbehu sa okrem majiteľa stala aj pani kuchárka, ktorá je podľa slov Egona ako jeho druhá mamka, ale tiež jeho vlastná mama, ktorá ako dôchodkyňa chodí do podniku rada a občas sa stará o peniaze.

„Ja by som to zavrel skôr. Práve mama bola tá, ktorá hovorila, že ešte počkajme, počkajme do leta a uvidíme. Martin a jeho pomoc boli pre mňa poslednou šancou. Povedal som si, že ak by som zavrel skôr, než by sem prišiel, potom by som si vyčítal, že som pre podnik nespravil všetko,“ povedal mi pri návšteve Egon Kutchy.

Martin dal podniku nejaké rady, kúpil im umývačku na riad, odporučil vyhodiť z menu kebab, burger aj pizzu a ukázal im menu, z ktorého vyčnievajú najmä vyprážané tvarožky v pivnom cestíčku s chili majonézou. Tie sme si v podniku ukrytom medzi nízkymi bytovkami dali aj my. Po návrate venoval podniku nálepku s najhorším hodnotením, čo nie je počas súčasnej série bežné.

Javorina 21 Zdroj: REFRESHER / Timotej Gašper

Rozhodol som sa ísť do Šace a zistiť, ako vyzerá podnik pred odvysielaním epizódy v telke. Po približne hodinovej ceste parkujem auto neďaleko podniku. Okolie nie je na prvý pohľad vôbec vábivé. Javorina 21 pôsobí z vonku ako krčma, ktorá je súčasťou polyfunkčnej budovy medzi šacanskými bytovkami.

Pred budovou stretávam mladú rodinku s kočíkom. Pýtam sa ich hneď na Javorinu. „Uff, no tam sme vlastne nikdy ani neboli, vieme, že teraz budú v televízii, ale neboli sme a asi ani neplánujeme, nie je na také veci teraz čas,“ odpovedal miestny obyvateľ.

Podnik predtým varil aj obedové menu, no dnes otvára až o 14:00 a zatvára podľa toho, ako dlho sú v ňom hostia. Cez užší prechod z boku budovy prichádzam pred dvere Javoriny. Hneď cez chodník vidím veľký prázdny priestor, ktorý v lete slúži ako veľkokapacitná terasa.

Atmosféra v Javorine je približne o 14:30 pohodová. Obsadených je v čase príchodu šesť stolov a za zvuku šlágrov z televízie ma víta aj milá pani čašníčka. Sadám si k stolu v tzv. salóniku, pričom si ako prvé negatívum všímam špinavý obrus.