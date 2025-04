Agát každú nedeľu navarí na celý týždeň. Jedlo si krabičkuje.

V dnešnej dobe, keď sa uponáhľaný životný štýl často spája s rýchlym občerstvením a neustálym nedostatkom času na varenie, prichádza na scénu Agát – žena, ktorá svojím prístupom k jedlu a domácnosti inšpiruje tisíce ľudí. Je nielen matkou, pedagogičkou a dobrovoľníčkou, ale aj tvorkyňou obsahu, ktorý ukazuje, že domáce varenie nemusí byť zložité, drahé ani časovo náročné. Rodinné nákupy pre troch členov zvláda za približne 45 eur týždenne.

Svojimi videami na TikToku a YouTube, kde má tisícky fanúšikov búra mýty o tom, že kvalitná strava si vyžaduje veľa peňazí či dlhé hodiny v kuchyni. Vďaka jej konceptu „Nedeľný Meal Prep“ dokáže za niekoľko hodín pripraviť chutné a vyvážené jedlá na celý týždeň. Navyše s rozpočtom, ktorý mnohým vyráža dych.

V rozhovore sa s nami Agát podelila o to, ako sa dostala k tvorbe obsahu, aké sú jej triky na efektívne, lacné nakupovanie a plánovanie jedál, prečo preferuje domáce výrobky pred kupovanými a ako sa snaží žiť udržateľnejšie.

Ak ťa zaujíma, ako si uľahčiť život v kuchyni, nakupovať lacno, minimalizovať plytvanie a nájsť rovnováhu medzi varením a voľným časom, prečítaj si tento rozhovor s Agát.



Čím sa živíš? Sú tvoje sociálne siete len vedľajšou činnosťou, alebo z toho máš nejaký zárobok?

Keďže mám ročné dieťatko, väčšinu dní som s ním doma. Okrem toho jeden deň v týždni učím literárno-dramatický odbor na základnej umeleckej škole. Obdivujem ľudí, ktorí sa sociálnymi sieťami uživia, myslím, že je za tým veľa práce a budovania platformy. Ja som v tomto všetkom ešte nováčik.

Ako a prečo si začala točiť na TikTok a YouTube?

Musím priznať, že najväčším hnacím motorom v tomto bol môj manžel. Ja som bola spočiatku opatrná, hovorila som si, koho to zaujíma, čo ja varím alebo čo si myslím, každý má svoju vlastnú kuchyňu a svoje vlastné názory. Tak či tak však varím každú nedeľu už približne 5 rokov, tak som si jedného dňa povedala, že sa pri tom skúsim aj natočiť. Hneď prvé video získalo ešte v ten deň desiatky tisíc zhliadnutí a stalo sa veľmi obľúbeným. To ma presvedčilo, aby som to zopakovala aj ďalšiu a ďalšiu nedeľu.

„Nedeľný Meal Prep s Agát“ – dokážeš nám vysvetliť, čo tento koncept pre teba znamená?

Je to niečo, čo už praktizujem dlhé roky. Znamená to prípravu jedál na viac dní dopredu. U nás doma v detstve tiež známe ako „ocko navaril nedeľný obed pre 25 ľudí a tak ho budeme dojedať do stredy“ (smiech). Nemala som to veľmi v láske, ale keď mi došlo, že si môžem navariť presný počet porcií niečoho, na čo sa budem dokonca aj tešiť, zmenilo mi to optiku.