Ikonická kampaň „Share a Coca-Cola“ je po rokoch späť. V obchodoch nájdeš plechovky a fľašky s menami

Coca-Cola chce, aby sme sa viac stretávali s kamošmi.

Ikonická kampaň „Share a Coca-Cola“ je späť. Tentoraz vyzýva predovšetkým mladú generáciu, aby sa viac stretávala a zažívala kúzlo spoločných momentov.

V roku 2011 sme mohli na fľašiach a plechovkách namiesto loga Coca-Cola nájsť svoje meno. Teraz ťa čaká nová misia s cieľom nájsť mená alebo prezývky svojich priateľov a podeliť sa s nimi o limitovanú kolekciu fľašky či plechovky Coca-Cola. Určite im spravíš radosť a pri spoločnom nápoji si vytvoríš krásne spomienky na príjemne strávené chvíle.

Iba málokto si vie predstaviť svoj život bez blízkych kamarátov. Kampaň „Share a Coca-Cola“ chce vyzdvihnúť ich význam a motivovať priateľov, aby spolu trávili viac času.

Zdroj: coca-cola

Podľa reprezentatívneho prieskumu značky Coca-Cola, ktorý vo februári tohto roku realizovala prieskumná agentúra Ipsos, by sa takmer polovica opýtaných ľudí chcela so svojimi blízkymi priateľmi vídať častejšie – no bráni im v tom nedostatok voľného času kvôli práci alebo škole. Nič však nenahradí chvíle strávené s tými, ktorých máme radi, preto je správny čas to zmeniť.

Všadeprítomné technológie umožňujú priateľom byť v neustálom kontakte, no priateľstvo sa prehlbuje najmä vďaka spoločným zážitkom. Generácia Z je vôbec prvá, ktorá vyrástla v dobe smartfónov a sociálnych sietí. To, že sa moderné technológie stali súčasťou ich každodenného života, však neznamená, že mladí ľudia netúžia po autentických a blízkych vzťahoch. Naopak, sú to práve oni, ktorí sa v dnešnej dobe najviac snažia nájsť rovnováhu medzi digitálnym a osobným kontaktom.

Zdroj: coca-cola

„Mladí ľudia sú so svojimi priateľmi v kontakte takmer každý deň, no osobne sa stretávajú oveľa menej. Cieľom našej kampane je pripomenúť, že tie najcennejšie spomienky vznikajú vo chvíľach, keď s priateľmi trávime čas, zdieľame svoje radosti aj starosti a zažívame tak skutočné okamihy priateľstva,“ hovorí Senior Brand Manager Coca-Cola ČR a SR, Mária Drotárová a dodáva: „Keď niekomu darujete personalizovanú plechovku či fľašku Coca-Cola, potešíte ho a ukážete mu, že na neho myslíte.“



Prieskum ukázal, že väčšina Slovákov má dvoch až troch blízkych priateľov, pričom iba minimum respondentov ich má viac ako 5. Za blízkeho priateľa považujú Slováci toho, kto ich podporuje v ťažkých chvíľach, komu dôverujú, s kým sa vedia dobre porozprávať a kto ich akceptuje takých, akí sú. To, že s priateľmi môžu byť sami sebou, najviac oceňujú mladí ľudia z Generácie Z.

Zdroj: coca-cola

Coca-Cola pripravila aj The Memory Maker, vďaka ktorému si môžeš zvečniť spoločné okamihy s kamošmi. Nájdeš ho na webovej stránke alebo v aplikácii Coca-Cola, kde nahráš svoje fotografie s priateľmi a vytvoríte si tak vlastné video meme, ktoré potom môžeš zdieľať na sociálnych sieťach. „Chceme ľuďom pripomenúť čaro spoločných okamihov, ktoré sú nenahraditeľné pri budovaní silných priateľstiev,“ dopĺňa Mária Drotárová.

Personalizované fľaše a plechovky sú v obchodoch dostupné od apríla. Stačí nájsť meno či prezývku tvojich priateľov a spoločne si s nimi pripiť na jedinečnosť priateľstva. Na výber máš zo širokej ponuky mien a prezývok. Ak sa ti nepodarí nájsť meno alebo obľúbenú prezývku v obchodoch, môžeš si ho jednoducho objednať online prostredníctvom e-shopu coca-cola.sk.

Plechovka sa tak stane symbolom tvojich spoločných zážitkov – či už na nej bude meno vášho najlepšieho kamaráta, alebo akékoľvek iné slovo, ktoré vystihuje vaše priateľstvo.