Len 19-ročný český tenista Jakub Menšík porazil Novaka Djokoviča. Vyhral turnaj Miami Open

Český talentovaný tenista, ktorý má len 19 rokov, sa teší z veľkého úspechu. Podarilo sa mu zaskočiť tenisovú legendu Novaka Djokoviča a triumfoval na ATP Masters 1000 v Miami. Mladý tenista ho zdolal dvakrát 7:6. Djokovičovi sa preto nepodarilo získať jubilejný 100. titul na okruhu ATP.

Jakub sa z výhry teší o to viac, pretože Djokovič je jeho idolom už od detstva a práve on ho motivoval začať sa venovať tenisu. „Každý vie, že ty si ten, vďaka ktorému tu teraz som. Keď som bol mladý, začal som hrať tenis vďaka tebe. Neexistuje pre tenistu ťažšia úloha, ako ťa poraziť, obzvlášť vo finále. Ďakujem ti za všetko, čo si pre tento šport urobil. Si neuveriteľný človek, to som už toľkokrát zopakoval, ale veľmi ti ďakujem,“ vyjadril sa mladý tenista.





"Novak, everyone knows you are the one. When I was young I started to play tennis because of you." 👌@mensik_jakub_ @DjokerNole #MiamiOpen pic.twitter.com/RNFHmMxY5Q