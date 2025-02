Bhad Bhabie x Alabama beef: Kanye West popiera, že by nahral slohu pre disstrack voči nevlastnej dcére Kourtney Kardashian

Kaney West (teraz Ye) sa dištancoval v krátkom videu od verejného sporu medzi Bhad Bhabie a Alabamou Barker. Pred nedávnom sa objavil virálny klip s jeho hlasom v disstracku piesne Ms. Whitman.

Americká raperka Bhad Bhabie, ktorá sa preslávila svojím virálnym hitom „Cash Me Outside“, zverejnila disstrack s názvom „Ms. Whitman“, ktorý okamžite vyvolal reakcie verejnosti. V piesni, ktorú raperka zverejnila na YouTube len včera (25. 2.), útočí na Alabamu Barker, dcéru Travisa Barkera a nevlastnú dcéru Kourtney Kardashian. Disstrack má už vyše 3 milióny pozretí a ihneď sa stal virálnym na sociálnych sieťach.

Kanye West dnes zverejnil video, v ktorom vyvracia, že by nahral slohu pre disstrack Bhad Bhabie, ktorý je namierený proti nevlastnej dcére Kourtney Kardashian, Alabame Barker. Vznikli špekulácie, či hlas vo virálnom videu je skutočne jeho. Vo videu to vyvrátil a zdôraznil, že sa od celého konfliktu dištancuje.

Ye sa k situácii vyjadril na Instagrame: „nie som uprostred žiadnych AI beefov,“ ďalej dodal, že ani nevie, čo sa vlastne deje. Síce Ye potvrdil, že nebol proti použitiu samplu zo skladby „Carnival“, podľa jeho slov nemal v úmysle podporiť útok na Alabamu.

Bhabie v skladbe Alabamu otvorene hejtí za to, že využíva peniaze a slávu svojich známych rodičov, vďaka čomu má kariéru. Ich spor však trvá dlhšie; začalo to v decembri, keď Bhabie obvinila Alabamu, že sa pokúšala zbaliť jej priateľa - Lea Vaughna. Alabama všetko poprela a prišla s tvrdením, že to bolo presne naopak; podľa jej slov ju oslovil Vaughn.

Odvtedy mladé ženy len pokračovali vo výmene narážok. Napríklad raperka vydala pieseň „Over cooked“ a Alabama neskôr zareagovala skladbou „Cry Bhabie“, v ktorej sa obhajuje, pretože podľa jej slov sa nesnažila jej ukradnúť priateľa. Skladba Alabamy má momentálne viac pozretí na YouTube ako pieseň „Over cooked.“