5 krokov ako správne skladovať elektrocentrálu

Elektrocentrála je cenným zariadením, ktoré nám zabezpečuje spoľahlivý zdroj elektrickej energie.

Aby však zostala plne funkčná a pripravená na použitie aj po dlhšom čase nečinnosti, je dôležité ju správne skladovať. V tomto článku vám poradíme, ako elektrocentrálu správne pripraviť na uskladnenie, aké podmienky sú pre ňu najvhodnejšie.

Kroky, ako pripraviť elektrocentrálu na uskladnenie

Dôkladne pripravte váš záložný zdroj elektrickej energie na uskladnenie, aby vám dlho a naplno slúžila. Ak sa elektrocentrála uskladní bez potrebnej údržby, môžu sa v nej vytvoriť usadeniny paliva, oleja alebo prachu, ktoré časom vedú k problémom ktoré nechcete. Pred samotným uskladnením elektrocentrály potrebujete vykonať pár krokov. Poďme sa spolu na ne pozrieť.

1 Krok

Ako prvé potrebujete elektrocentrálu dôkladne vyčistiť. Odstráňte prach, olejové škvrny a nečistoty z povrchu aj vnútorných častí, aby ste predišli korózii a zaneseniu dôležitých komponentov.

2 Krok

Ďalším krokom je výmena oleja. Starý olej obsahuje nečistoty, ktoré môžu poškodiť motor počas nečinnosti. Preto sa odporúča jeho výmena pred každým uskladnením elektrocentrály.

3 Krok

Vyčistite alebo vymeňte vzduchový filter. Zanesený vzduchový filter môže obmedziť prúdenie vzduchu a zhoršiť tak štartovanie elektrocentrály po uskladnení.

4 Krok

Skontrolujte všetky elektrické spoje a káble, aby ste sa uistili, že nie sú poškodené alebo uvoľnené.

5 Krok

Použite ochranný kryt alebo plachtu na elektrocentrálu, aby ste ju ochránili pred prachom a vlhkosťou. Uistite sa však, že elektrocentrála má dostatočné vetranie, aby sa zabránilo kondenzácii.

Na akom mieste by sa mala skladovať elektrocentrála?

Poďme si rozobrať, aká by mala byť miestnosť v ktorej sa rozhodnete skladovať elektrocentrálu. Elektrocentrála by sa mala skladovať na suchom, dobre vetranom a stabilnom mieste. Mala by byť chránená pred vlhkosťou, extrémnymi teplotami a prachom. Elektrocentrála by mala byť umiestnená na rovnom povrchu, mimo horľavých materiálov a v bezpečnej vzdialenosti od detí či zvierat. Ideálnym miestom je garáž, dielňa alebo sklad, kde je zabezpečená ochrana pred dažďom a snehom.

Čo ak musíte elektrocenrálu skladovať vonku?

Ak ju musíte skladovať vonku, je nevyhnutné použiť kvalitný nepremokavý a zároveň priedušný kryt. Je potrebné aby sa zabránilo tvorbe kondenzácie a korózie.

Dlhodobé skladovanie

Ak plánujete dlhodobé skladovanie elektrocentrály, k všetkých ostatným krokom sa ešte odporúča vypustiť palivo z nádrže a karburátora, aby sa zabránilo jeho degradácii a tvorbe usadenín.