Vieme, kto opustil Survivor ako prvý. Toto meno vzbudzovalo emócie už od samého začiatku

Varovanie, nasledujúci článok obsahuje spoiler! Ak nechceš vedieť, kto z reality šou odišiel, nečítaj ďalej. Kto teda ako prvý opustil tohtoročný Survivor?

Denise Melvaldovej sa nepodarilo napraviť si reputáciu z reality šou Bachelor Česko. Do Survivora išla s nálepkou neobľúbenej hráčky. Na ostrove nedostala veľa príležitostí na to, aby to napravila, a opustila ho ako prvá.

Niektorí súťažiaci však proti nej nič nemali. Napríklad Zuzana sa obávala skôr Samanthy a Anet. Natalie a Kate si zase myslia, že na Deny nie je nič zlé a nemali s ňou žiadny problém.

Ale aj samotná Denny mala pocit, že má na hlave terč. Tretí deň ráno priznala, že sa necíti silná v spoločenskej hre. Zároveň sa vraj necíti dobre, ak sa má niekomu podlizovať. Neskôr vyjadrila obavy o tom, či bude v šou pokračovať.

Nakoniec sa aj Naty, Bára, Anna, Natalie a Domi zhodli na tom, že Deny hra zjavne nebaví, pretože sa vôbec nezapája. Pri ohni potom Deny povedala, že sa necíti byť ohrozená.

Najväčší počet žien aj tak hlasoval za ňu, takže Deny išla do duelu. Bára nad ňou zvíťazila, a tak sa Deny stala prvou vyradenou ženou v tomto roku.