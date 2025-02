Skinny jeans a obtiahnuté nohavice sú späť. Pozri sa, ako ich nosiť v roku 2025

Staronový trend hlási veľkolepý návrat na prehliadkové móla aj v uliciach.

Módne trendy síce fungujú v sínusoide, ale nepredpokladali sme, že práve skinny jeans prídu naspäť na scénu tak rýchlo, len po niekoľkých sezónach trendov širokých a zvonových strihov. Ale je to tak – množstvo známych značiek stavia v kolekciách na jar/leto 2025 na obtiahnuté siluety džínsov.

Nie je žiadnym tajomstvom, že úzke nohavice sú polarizujúce a často sa považujú za ťažké na nosenie, respektíve kombinovanie v rámci outfitov – to je hlavný dôvod, prečo mnohí odborníci z odevného priemyslu presadzovali modely vo voľných tvaroch.

Skinny jeans sú naozaj späť, ale už to nie sú tie isté kúsky, ktoré si nosila pred niekoľkými rokmi. Nižšie nájdeš kľúčové charakteristiky skinny jeansov a nohavíc v roku 2025.

Ako zvládnuť trend skinny jeansov v roku 2025

Návrat úzkych džínsov, respektíve nohavíc v roku 2025 otvára nespočetné možnosti stylingu – od minimalistického a pohodlného po ostrý vzhľad, v ktorom budeš neprehliadnuteľná všade, kam vkročíš. Či do trendu investuješ, necháme na tebe. Z nášho pohľadu neurobíš krok vedľa.

Estetika Y2K po vzore popových hviezd z prelomu tisícročí

Existuje množstvo spôsobov, ako môžeš k trendu pristúpiť. Ak ti je blízka populárna estetika Y2K, inšpiruj sa ikonickými outfitmi zo začiatku tisícročia v podaní Britney Spears, Christiny Aguilery či Paris Hilton. Je to jednoduché, skombinuj skinny džínsy s nízkym strihom s akýmkoľvek skráteným vrchným dielom. Zabudni však na oversized siluety, v roku 2025 sú modely kratšie a vypasovanejšie.

Influencerka Caroline Daur v uliciach Paríža pred prehliadkou módneho domu Miu Miu. Zdroj: Christian Vierig/Getty Images

Tón v tóne

Ak nie si pripravená na skrátené a vypasované vrchné diely k skinny jeans, zvoľni si cestu k staronovému trendu farebným ladením vrstiev tón v tóne. Čierne nohavice budú vždy vyzerať dobre s čiernym topom, ktorý opticky predĺži celú siluetu.

Nadrozmerný sveter je stále moderný spôsob, ako pristupovať aj k tomuto vzhľadu, hoci ho odporúčame kombinovať so špicatou obuvou, aby si mu dodala svieži módny dych. Na takmer monochromatický čierny look v kombinácii so zelenou páperovou bundou stavila v januári aj prvá dáma Spojených štátov amerických Melania Trump.

Modelka Stella Maxwell v outfite Saint Laurent pred haute couture prehliadkou Elie Saab na PFW. Zdroj: Valentina Frugiuele/Getty Images

Moderný kancelársky vzhľad

Módne domy Prada, Marni či Tod's predstavili na prehliadkovom móle jegginsy (hybrid džínsov a legín, pozn. redakcie), ktoré dostali nový život vďaka kombinácii s elegantnými košeľami na gombíky, so sakami a iným tradičným kancelárskym oblečením. Vykúzli originálnu siluetu vďaka podobným modelom a zahviezdi pred kolegami.

Silueta z kolekcie na sezónu jar a leto 2025 od módneho domu Prada. Zdroj: Estrop/Getty Images

Boho

Úzky strih, ale s nádychom hippie a 60. rokov minulého storočia, keď svet miloval boho štýl. Takýto vibe mali modely nohavíc v kolekcii na sezónu jar a leto 2025 od Isabel Marant, v ktorých medzičasom našli inšpiráciu aj iní návrhári cenovo dostupnejších značiek.

Štýly v úzkom strihu s podpisom Isabel Marant sú zdobené šnúrovacími rozparkami v spodnej časti a posadené ľahko na bokoch, pričom majú hravý vintage vzhľad. Tento typ obtiahnutých nohavíc vyzerá zaujímavo a veľmi fresh v kombinácii s kardigánmi v skrátených strihoch, blúzkami s neprehliadnuteľnými motívmi či kovbojskými čižmami pre ukážkový festivalový vzhľad.

Karlie Kloss má k boho estetike veľmi blízko, o čom nás presvedčila na týždni módy v Paríži. Zdroj: Valentina Frugiuele/Getty Images

Modely s rozstrihnutým spodným okrajom

Rozstrih na spodnom okraji nohavíc je detail, ktorý robí rozdiel oproti klasickým modelom – či už je umiestnený vpredu alebo z bočnej strany lemu, ide o to, aby jemne rozbil úzku siluetu a odhalil pokožku nositeľky.

Známe odevné značky ako Mugler, Proenza Schouler či Sportmax urobili z úzkych čiernych nohavíc s rozparkom kľúčový kúsok na svojich módnych prehliadkach na sezónu jar a leto 2025. Skvelé alternatívy však nájdeš aj v ponuke cenovo dostupnejších reťazcov vrátane Zary. Najlepšie vyzerajú v kombinácii so špicatou obuvou na vysokých podpätkoch.

Neznáma módna nadšenkyňa počas týždňa módy v Paríži. Zdroj: Jeremy Moeller/Getty Images

Vysoký pás a výrazné farby

V centre pozornosti módnych nadšencov sú opäť aj úzke nohavice s vysokým pásom, ktoré obopínajú siluetu. Extravagantný model v neprehliadnuteľnom červenom odtieni predstavila na týždni módy značka Off-White™, ale atraktívne modely nájdeš aj oveľa lacnejšie.