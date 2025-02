Legendárna skupina AC/DC opäť zavíta do Prahy! Vieme, kedy prídu a koľko budú stáť lístky

Skupina AC/DC dnes oznámila, že sa v lete vráti do Európy, kde bude pokračovať so svojím turné Power Up. Koncom júna sa na nich môžeš tešiť v Prahe na letisku Letňany. Vstupenky sa začnú predávať v piatok 7. februára o 10:00.

Kapela aktuálne koncertuje so svojím turné Power Up, ktoré pomenovali podľa ich posledného štúdiového albumu z roku 2020. Ten sa dostal na prvé miesto v 21 krajinách. Kapela navštívila Európu už minulý rok a odohrala koncert v Bratislave. Na jar turné pokračuje v 13 mestách v USA a v lete AC/DC opäť navštívi Európu, tentoraz so začiatkom v Prahe. Naposledy tam boli v roku 2016 a teraz sa do hlavného mesta našich susedov vrátia už po piatykrát.

Spevák Brian Johnson, Angus Young na sólovej gitare, ktorý je jediným pôvodným členom kapely, rytmický gitarista Stevie Young, bubeník Matt Laug a basgitarista Chris Chaney odohrajú tento rok v Európe celkovo 12 koncertov v 10 rôznych krajinách.

Na turné ich podporí skupina The Pretty Reckless, ktorej líderkou je Taylor Momsen. Vstupenky sa začnú predávať v sieťach Ticketmaster a Ticketportal v piatok 7. februára a očakáva sa, že ich cena bude začínať na 3 490 Kč, bez mála 140 eur.

So viac ako 200 miliónmi predaných albumov po celom svete je AC/DC jednou z najvplyvnejších rockových kapiel v histórii. Vznikla v roku 1973 v austrálskom Sydney a už viac ako 50 rokov zabáva svojimi hitmi milióny oddaných fanúšikov, ktorých počet každoročne narastá. Ich LP Back In Black z roku 1980 je najpredávanejším albumom všetkých čias, predalo sa z neho 50 miliónov kópií po celom svete. V roku 2003 boli AC/DC uvedení do Rock and rollovej siene slávy.