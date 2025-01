dm dodáva odvahu v kampani #mojepraveja

S #mojepraveja spúšťa spoločnosť dm novú komunikačnú kampaň vo všetkých dvanástich krajinách skupiny dm Rakúsko.

Zdôrazňuje obraz ľudskosti dm, ktorý je hlboko zakorenený v hodnotách zákazníkov a spolupracovníkov, a odzrkadľuje ju aj slogan „Tu som človekom“. dm srdečne víta každého a váži si rozmanitosť, ktorú každý jednotlivec prináša. Ako podporovateľka a motivátorka chce dm využívať hashtag #mojepraveja na podporu ľudí pri objavovaní seba samých, nachádzaní seba samých a formovaní svojho života spôsobom, ktorý ho formuje v súlade s vlastnými predstavami a túžbami.

Byť sám sebou nie je pre mnohých ľudí jednoduché. V zložitom svete sme denne konfrontovaní s najrôznejšími očakávaniami vo všetkých oblastiach života. Mnohé z nich sú založené na tradičných vzorcoch. Sociálne siete podstatne viac ako iné médiá ovplyvňujú aj náš pohľad na samých seba. Majú silu zničiť aj predstavu o našom tele a pohľade na seba.

Očakáva sa od nás, že budeme za každých okolností prezentovať dokonalý život, neustále v porovnávaní s ostatnými. Všetky tieto predstavy môžu viesť k pocitu zahltenia, pretože si často navzájom odporujú. „Chceme vyzvať ľudí, aby sa zamysleli nad očakávaniami od rolí a vytvorili priestor na sebaurčenie a sebahodnotu“, takto opisuje cieľ kampane Martin Podhradský, konateľ spoločnosti.

„Každý človek by mal mať možnosť oslobodiť sa od spoločenských noriem a ísť vlastnou cestou bez toho, aby sa musel neustále prispôsobovať ideálnemu obrazu, preto stojíme za výrokom a hashtagom #mojepraveja.“

Ľudia vo svojej jedinečnosti

dm víta každého a oceňuje rozmanitosť, ktorú každý jednotlivec prináša. „Pre nás nie sú dôležité vonkajšie charakteristiky alebo individuálne zázemie – dôležitá je jedinečnosť človeka,“ zdôrazňuje Martin Podhradský.

„Je jedno, či je niekto mladý alebo starší, akou cestou si prešiel alebo aké osobné skúsenosti formovali jeho život. Pre dm nie sú kritériom na to, aby niekoho hodnotila a diferencovala. Ani my nedefinujeme ľudí podľa ich vzdelania alebo povolania, alebo podľa toho, ako žijú a milujú. V kampani #mojepraveja ľudia neodzrkadľujú len ideálne predstavy sveta reklamy. Vedome sme do nej nasadili ľudí, ktorí sú starší alebo ktorých zdravotné znevýhodnenie je viditeľné,“ hovorí konateľ spoločnosti.

Touto kampaňou chce dm podporiť klímu v spoločnosti, v ktorej sa každý môže cítiť pohodlne a rozvíjať sa. „Pretože rozmanitosť v spojení s rešpektom a so záujmom o druhého obohacuje život a je základom dobrého spolužitia. Sme presvedčení, že naše rozdiely nás nerozdeľujú, ale, naopak, posilňujú a spájajú ako spoločnosť.“

Zameranie na krásu a zdravie

Spoločnosť dm svojím portfóliom kozmetiky pomáha ľuďom cítiť sa dobre vo svojej koži. Cieľom kampane #mojepraveja je povzbudiť ľudí, aby prijali svoj zovňajšok, prežívali svoju kreativitu a objavovali nový vzhľad. Koniec koncov, vzhľad je nielen vyjadrením individuality, ale aj spôsobom oslavy seba samého. Dôležitým predpokladom na to, aby sme mohli byť samými sebou, je fyzické, emocionálne a duševné zdravie. dm upozorňuje na tabu a dokonca naň zámerne poukazuje, aby vytvorila bezpečný priestor, v ktorom sa môže otvorene diskutovať o ženskom zdraví.

Cieľom je povzbudiť najmä ženy, aby sa starali o svoje zdravie a komplexnú pohodu. Prostredníctvom kampane #mojepraveja dm túto tému znovu zinscenovala a pokračuje vo svojej úspešnej iniciatíve za zdravie žien.

Pestrosť sprievodných aktivít

Kampaň #mojepraveja sa spúšťa v rámci 360-stupňovej komunikácie začiatkom roka 2025 s novým vizuálnym svetom a so sprievodnými aktivitami: od novej TV reklamy cez spolupráce s influencermi až po veľkoplošné projekcie na budovách v rôznych mestách 12 krajín skupiny dm Rakúsko.

Na Slovensku budú zrealizované od 29. 1. do 12. 2. 2025 na obchodných centrách Nivy v Bratislave, City Aréna v Trnave, Európa v Banskej Bystrici a Optima v Košiciach. V druhej polovici februára bude možné zahliadnuť projekciu aj na obchodnom centre Aupark v Bratislave.