Tieto parfumy voňajú ako prvé jarné dni. TOP 10 vôní, ktoré sa ti oplatí kúpiť už teraz

Určite oceníš, že väčšina parfumov je práve v zľave.

„Florals? For Spring? Groundbreaking.“ Nemusíš sa obávať, v tomto výbere nenájdeš len klasické kvetinové vône (ani tie sme však nemohli úplne vynechať). Vybrali sme pre teba mix vonných kompozícií, ktoré ti pripomenú začiatok jari, keď vo vzduchu cítiť prvé kvety, pokosenú trávu, svieži vánok alebo prebúdzajúci sa les. V zozname nájdeš kombináciu dámskych, unisex aj pánskych vôní.

Vieš, čo je na tom najlepšie? Väčšina z nich je práve v zľave a môžeš ušetriť aj 20 eur. Stačí, ak na Notine zadáš do košíka promo kód VALENTINE. Nehovoriac o tom, že s parfumom potešíš aj svoju polovičku na Valentína.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Loewe Aire Sutileza

toaletná voda pre ženy (100 ml)

Loewe Aire Sutileza je ideálna pre ženy, ktoré hľadajú čistú, sviežu a zároveň sofistikovanú vôňu vhodnú na každodenné nosenie. V úvode sa otvára sviežimi tónmi hrušky, mandarínky a červených ríbezlí. Srdce tvorí konvalinka, magnólia a egyptský jazmín, ktoré dodávajú vôni jemnosť a eleganciu. Základ uzatvára pižmo, haitský vetiver a santalové drevo, čo pridáva hĺbku a zmyselnosť.

Zdroj: Notino / Loewe

Gucci Flora Gorgeous Jasmine

parfumovaná voda pre ženy (100 ml)

Vôňa je perfektná pre sebavedomé ženy, ktoré milujú kvetinové tóny. Spočiatku ucítiš sviežu mandarínku, bergamot a štipku čierneho korenia. Následne dominuje jazmín s magnóliou a ružou. Záver doznievania v tónoch pačuli, benzoe a santalového dreva.

Zdroj: Notino / Gucci

Versace Versense

toaletná voda pre ženy (100 ml)

Versace Versense je ultra svieža a energická vôňa inšpirovaná Stredomorím. Otvára sa citrusmi ako bergamot a zelená mandarínka, srdce tvorí jemný jazmín, kardamóm a figové drevo. Základ kombinuje olivovník, pižmo a cédrové drevo, čo jej dodáva sofistikovanosť. Túto toaletnú vôňu ocenia najmä ženy, ktoré milujú ľahké, no zároveň výraznejšie vône.

Zdroj: Notino / Versace

Burberry Her

toaletná voda pre ženy (50 ml)

Táto vôňa je oslavou energie a sebavedomia modernej ženy a tiež je inšpirovaná duchom Londýna. Otvára sa šťavnatými tónmi zelenej hrušky, ktoré prechádzajú do kvetinového srdca s dominanciou pivónie, zimolezu a ruže. Základ tvorí pižmo a cédrové drevo, dodávajúce vôni hĺbku a zmyselnosť.

Zdroj: Notino / Burberry

Maison Margiela REPLICA From the Garden

toaletná voda unisex (100 ml)

Maison Margiela REPLICA From the Garden ťa prenesie do jarnej záhrady plnej čerstvých vôní. Otvára sa sviežimi tónmi paradajkových listov a zelenej mandarínky, v srdci nájdeš pelargóniu a základ tvorí pačuli. Flakón je minimalistický, s typickou etiketou REPLICA. Ideálna pre tých, ktorí milujú prírodné a zemité vône.

Zdroj: Notino / Maison Margiela

BYREDO Mojave Ghost

parfumovaná voda unisex (50 ml)

BYREDO Mojave Ghost je luxusná unisex vôňa inšpirovaná krásou púšte Mojave. Otvára sa tónmi ambrette a jamajského plodu sapodilla. Vonná kompozícia následne prechádza magnólie, santalového dreva a fialky. Základ tvorí cédrové drevo, pižmo a vetiver. Má príjemnú, strednú intenzitu a je skvelou voľbou pre každého milovníka drevitých tónov.

Zdroj: Notino / Byredo

HERMÈS H24 Herbes Vives

parfumovaná voda pre mužov (100 ml)

Takto vonia moderný muž v podaní Hermès. Vonná kompozícia sa otvára intenzívnymi tónmi čerstvých bylín, prechádza do srdca s nádychom hruškovej granity a uzatvára sa živým akordom molekuly Physcool®. Vôňa z dielne Christine Nagel, parfumérky módneho domu Hermès, má pripomínať mestskú prírodu po výdatnom daždi.

Zdroj: Notino / Hermès

Loewe Esencia

parfumovaná voda pre mužov (50 ml)

Loewe Esencia je intenzívna a sofistikovaná, čiže ak fandíš aromatickým a drevitým vôniam, tento parfum oceníš. Spočiatku ucítiš jalovec, levanduľu a červené korenie, potom prechádza do srdca s cédrom, bazalkou, estragónom a vetiverom. Základ tvorí santalové drevo, fazuľa tonka a pačuli.

Zdroj: Notino / Loewe

Burberry Hero

Toaletná voda plniteľná pre mužov (100 ml)

Vonná kompozícia spája silu aj sviežosť – je rozjasnená iskrivým bergamotom a oživená borievkou a čiernym korením. Borievka, tradičná britská zložka parfumérskej palety, prináša energickú sviežosť a zároveň je prehĺbená tromi hrejivými olejmi z cédrového dreva, ktoré pochádzajú z troch rôznych horských oblastí – Apalačských vrchov vo Virgínii, pohoria Atlas v Afrike a Himalájí v Ázii.

Zdroj: Notino / Burberry

Creed Green Irish Tweed

parfumovaná voda pre mužov (50 ml)

Creed Green Irish Tweed je nadčasová klasika, ktorá evokuje sviežu írsku prírodu – čerstvo pokosenú trávu, jarnú lúku či bylinky osviežené jemným morským vánkom. V úvode ucítiš svieže tóny citrónovej verbeny a mäty, srdce tvorí jemná fialka a základ uzatvára hrejivé santalové drevo a ambra. Ocenia ju najmä muži, ktorí preferujú klasickú fougère kompozíciu.

Zdroj: Notino / Creed

