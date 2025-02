Deti Donalda Trumpa: Ivanka sedela v roku 2000 v porote Miss Slovensko, babička im z Česka chodila variť jahodové knedlíky

Ivanka Trump s bratmi trávila ako dieťa prázdniny u starých rodičov v Zlíne, najmladší syn Barron ovláda slovinčinu a mnohí predpokladajú, že sa raz stane prezidentom.

„Moja mama sa narodila a vyrastala vo vtedajšom Československu, vyrastala v Zlíne, lyžovala v národnom tíme a navštevovala Karlovu univerzitu v Prahe. Počas svojho života si zachovala hlbokú lásku a vzťah k Českej republike. Viem, že mama by bola mimoriadne poctená uznaním, rovnako ako my, aby sme ho dostali v jej mene tu v Prahe,“ napísala Ivanka Trump na Instagrame potom, čo osobne s Donaldom Juniorom prevzala medailu, ktorú im predal vtedajší prezident Miloš Zeman.

Donald Trump má päť detí. Tri s prvou manželkou Ivanou Trump, jedno s Marlou Maplesovou a jedno so súčasnou manželkou Melaniou Trump. Zo všetkých je najznámejšia Ivanka, no v poslednom čase priťahuje pozornosť najmä jeho najmladší syn Barron. Všetky Trumpove deti sa vydali v otcových šľapajách, sú z nich biznismeni a niektoré z detí sa aktívne zapájajú aj do politiky.

O výchovu najstarších detí sa starala najmä Ivana, ktorá ich vychovávala prísne. „Donald bol úžasný otec, no nedokázal sa s nimi rozprávať detským jazykom. Vždy sa s nimi rozprával iba o škole. Deti som učila, aby si peniaze vážili a nebrali ich ako samozrejmosť. Keď sme leteli, ja s Donaldom sme cestovali prvou triedou a deti som posadila do Economy. Ivanka namietala a chcela ísť tiež. Povedala som jej, že ak bude na to mať, môže letieť prvou triedou. Keď sú deti malé, nemôžete im dať veľa peňazí, stačí toľko, aby mohli kamaráta pozvať na kúsok pizze,“ povedala o svojich deťoch Ivana Trump v relácii Wendy Williams Show.

Na Instagrame ich sledujú milióny fanúšikov a ich majetky dosahujú astronomické sumy. Koho považujú za čiernu ovcu rodiny Trump, kto pracoval ako barman, kto mal problém s alkoholom a kto má najväčší majetok? Všetko o deťoch Donalda Trumpa sa dozvieš v článku.

Donald Trump s dcérou Ivankou. Zdroj: Instagram@ivankatrump

Ivanka Trump konvertovala na židovstvo, sedela v porote Miss Slovensko

Dcéra Donalda Trumpa Ivanka (43) je podnikateľka, bývalá poradkyňa svojho otca, keď bol prezidentom v rokoch 2017 až 2021, a matka troch detí. Vo verejnom živote je veľmi aktívna, mnohí ju vnímajú aj ako módnu ikonu. Niet sa čo čudovať, v modelingovom svete sa pohybuje od 14 rokov. Žije s manželom Jaredom Kushnerom, kvôli ktorému konvertovala na židovskú vieru, dodržiavajú šabat aj stravu kóšer. (V gastronómii sa slovom kóšer označujú potraviny a nápoje, ktoré spĺňajú súbor židovských predpisov a stravovacích návykov, známych ako kašrut.)

„Bolo to pre mňa také veľké životné rozhodnutie. Som veľmi moderný, ale taktiež veľmi tradičný človek, čo je zaujímavá kombinácia, ktorá súvisí aj s tým, ako ma vychovávali. V judaizme nachádzam úžasný základ pre rodinnú súdržnosť,“ povedala pre Vogue.

S Jaredom ich zoznámil Donald Trump, ktorý im vybavil pracovný obed. Ivanka mala od Jareda najskôr iba zistiť, či nemá záujem o kúpu nehnuteľností. Z dohodnutého rande sa nakoniec stala láska na prvý pohľad.