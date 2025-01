Markíza oznámila ďalšie nové mená v Let's Dance. Tanečnú zostavu doplnia herci aj finalista Love Islandu

Medzi novými menami je Juraj Kemka, Zuzana Porubjaková či Adam Šedro.

Obľúbená tanečná šou Let's Dance postupne zverejňuje mená účinkujúcich. Desiata séria prinesie mená z rôznych oblastí. Súčasťou pripravovanej série budú herci aj finalista Love Islandu Adam Šedro.

„Ihneď ako prišla ponuka ísť do Let's Dance, tak som nad tým ani nerozmýšľal. Úprimne sa veľmi teším, ale trochu mám aj obavy. Verím, že tvrdým tréningom sa tancovať naučím a bude to vyzerať dobre,“ povedal pre TV Markízu Adam.





Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Okrem 31-ročného Adama bude súčasťou šou aj herec Juraj Kemka, ktorý to okomentoval slovami: „Vesmír sa spojil, zem sa pohla o kúsok, oceány utíchli a spozornel aj Slovák v Novej Sedlici. S radosťou som rozhodol nastúpiť do jarnej jazdy plnej tanca! Sám som na to zvedavý a teším sa!“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Zostavu doplní taktiež herečka Zuzana Porubjaková. „Prijala som ponuku do Let´s Dance, pretože milujem tanec odmalička. Tanec je láska, sebapoznávanie. Pomáha mi v mojej práci pri budovaní postáv, je pre mňa psychohygienou a vášňou. Ďakujem, že sa môžem učiť nové veci, čeliť novým výzvam a zdokonaľovať sa v tom, čo milujem.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Medzi už oznámenými menami tohtoročnej série je aj bývalý cyklista Peter Sagan, niekdajšia finalistka Miss Slovensko Simona Leskovská, česká herečka a speváčka Eva Burešová či mladí herci zo seriálu Dunaj, k vašim službám a Sľub – Ráchel Šoltésová, Marek Rozkoš a Kristián Baran.

Na parket sa vráti aj Matej Chren, ktorý si v Let's Dance naposledy zatancoval v roku 2011 po boku Janky Hospodárovej. V danom ročníku dokonca spoločne vyhrali prvé miesto. Tento rok bude tanečným partnerom herečky Zuzany Mauréry.