Festival Snowattack oznámil finálny line-up. Vystúpi legendárna skupina Faithless či Gioli & Assia (PREHĽAD)

Počuť hity ako God is a DJ či Insomniu naživo bude rozhodne zážitok.

Od 25. januára do 1. februára 2025 sa Les 2 Alpes zmení na raj pre milovníkov hudby, adrenalínu a après-ski zábavy, vďaka festivalu Snowattack. Kto zavíta do ikonického lyžiarskeho strediska, zažije nielen skvelé lyžovanie, freeride a neopakovateľnú atmosféru francúzskych Álp. Vystúpia svetové hviezdy svetovej elektronickej scény a špičkoví slovenskí DJ-i, ktorých ti viac priblížime v nasledujúcich riadkoch.

Snowattack je viac ako len festival – je to týždeň plný adrenalínu, emócií a zábavy, ktorý spojí ľudí z celej Európy. Neopakovateľná atmosféra, svetové hviezdy, talentovaní slovenskí DJ-i a ikonické scenérie francúzskych Álp – to všetko na teba čaká.

V lyžiarskom stredisku Les 2 Alpes si môžeš naplno vychutnávať 225 kilometrov dokonale upravených svahov, freeride v prašane aj novú lanovku Jandri Express, ktorá ťa vyvezie do výšky 3200 metrov. Po dni strávenom jazdením nasleduje večerná jazda plná hudby a viac ako 16 après-ski barov.

Zdroj: Snowattack

Faithless

Headlinera tohto ročníka ti snáď ani nemusíme predstavovať. Bude ním legendárna kapela Faithless, ktorá na Snowattack prinesie show plnú svojich legendárnych hitov, ako napríklad Insomnia, God is a DJ, Salva Mea či We Come 1.

Anglickú skupinu Faithless založili členovia Rollo, Sister Bliss a Maxi Jazz. Ich sound by sme ti opísali ako elektronický s prvkami jazzu a trance štýlu. V roku 2015 Faithless vydali album Faithless 2.0, ktorý obsahoval remixy od Avicii, Tiësto, Armina van Buuren, Claptone a Booka Shade.

Gioli & Assia

Ďalšími fantastickými menami sú mladé umelkyne Gioli & Assia (IT). Dynamické talianske duo ti prinesie zmes elektronickej hudby, živej hudby a éterických vokálov. Kombinujú melodické techno, indie a house prvky a často vystupujú naživo s nástrojmi ako handpan, violončelo a klavír.

Giorgia Lipari a Assia Nania sú dvojicou nielen v hudobnom svete, ale aj v osobnom živote – od roku 2015 tvoria pár. Pri počúvaní ich hudby zažiješ koktail emócií a budeš sa cítiť ako v nejakom cyberpunkovom filme.

LF System

Na Snowattack dorazí ďalšia dvojica, tentokrát zo Škótska. LF System je duo zložené z Conora Larkmana a Seana Finnigana. Sú známi svojím unikátnym prístupom k tanečnej hudbe, ktorá spája house, disco a funk prvky. Ich kariéra nabrala na obrátkach v roku 2022, keď ich singel „Afraid To Feel“ dosiahol obrovský úspech, vrátane prvého miesta v britskom rebríčku singlov.

Willy William

Naživo môžeš uvidieť aj Willyho Williama, francúzskeho DJ-a a producenta, ktorého hity roztancujú nejeden klub. Najviac ho preslávil francúzsky hit „Ego“ a latinský hit „Mi Gente.“ William sa dostal do povedomia v roku 2003 vďaka spolupráci s DJ-om Flexom v tanečnom hite „B Boyz Shake da Body.“

Zahrá aj slovenská DJ-ská elita

Tento rok bude mať na Snowattacku výrazné zastúpenie aj slovenská hudobná scéna. Tešiť sa môžeš na EKG – jedného z najvýraznejších slovenských DJ-ov, ktorý prinesie svoj ikonický projekt Sunset Boulevard. Dorazí aj DJ a producent Marko Mazag, ktorý je známy svojimi energickými setmi a na Snowattacku ukáže, prečo patrí medzi špičku slovenskej tanečnej scény.

Nenechaj si ujsť ani vystúpenie Dominika Gehringera – talentovaného DJ-a, ktorého vystúpenia sú známe precíznym výberom trackov a výnimočnou energiou. Chýbať nebude ani Denes Toth, slovenský DJ a producent, ktorého meno rezonuje nielen na domácej, ale aj zahraničnej scéne. Denes je známy precíznym zvukom a schopnosťou vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru na veľkých aj malých pódiách.

Balík pre jednu osobu na Snowattack ťa vyjde 659 €. V cene máš náramok Snowattack, ktorý ti umožní vstup na všetky denné a večerné párty, 6-dňový skipas a pobyt v spoločnom apartmáne.