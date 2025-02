POTRAVINOVÁ VÝZVA: Jeden týždeň som žila za 35 eur. Dokáže to aj zaneprázdnený človek, ktorý si nevarí každý deň?

Klobúk dole pred všetkými, ktorí si jedlo poctivo a systematicky pripravujú a krabičkujú. Ja som na týždeň musela úplne zmeniť moje stravovacie návyky.

Výška životného minima je aktuálne, v prvej polovici roka 2025 na Slovensku na úrovni 273,99 eur mesačne. Pre mnohých ľudí je tento príjem každodennou realitou, s ktorou sa musia popasovať a pokryť ním základné životné náklady.

Pre účely článku som sa vyskúšať, čo približne musia takíto ľudia prežívať a týždeň sa stravovať za 35 eur. Už len pri pomyslení na to mi zvieralo žalúdok. Za 5 eur sa totiž v Bratislave nedá kúpiť snáď ani najlacnejšie obedové menu. Nepatrím medzi ľudí, ktorí sa „zabúdajú“ najesť alebo si jedlo systematicky pripravujú. Jem veľa, jem rada a jem často. Niekto by túto výzvu možno zvládol ľavou-zadnou, pre mňa bolo ťažké na také niečo aj myslieť.

Vedela som, že sa na najbližšie dni musím rozlúčiť so všetkými mojimi guilty pleasures. Do rozpočtu by sa mi totiž nezmestila čokoláda ani žiadne ďalšie jedlé „zbytočnosti“. Teda, ak by som na úkor niekoľkominútovej slasti nechcela byť po zvyšok dňa hladná. A čo bolo najhoršie, počas pracovného týždňa som musela úplne vylúčiť obedy v kantíne, na ktoré som väčšinou odkázaná.

Bála som sa toho, čo spravím, ak budem mať na niečo chuť. Rozhodla som sa preto, že mojou stratégiou budú menšie nákupy, vďaka ktorým si zabezpečím potraviny, ktoré budem práve vtedy chcieť. Nazdávala som sa, že vďaka tomu by som týždeň mohla zvládnuť.

Baví ťa naša tvorba? Pridaj sa do klubu Refresher+. Aj vďaka tvojej podpore dokážeme prinášať kvalitné články. Okrem množstva benefitov, ktoré na teba čakajú, získaš neobmedzený prístup k prémiovému obsahu.

V tomto článku si prečítaš: Čo bolo na celej výzve najnáročnejšie.

Ako to ovplyvnilo môj osobný život.

Či a koľko som schudla.

Prečo u mňa jeden veľký týždenný nákup nemohol fungovať.

Aké jedlá som si vyberala.

Čo som sa naučila a budem aplikovať aj v budúcnosti.

V ktorom momente som zlyhala a pravidlá výzvy porušila.

Ostať na suchých rožkoch a instantných polievkach som rozhodne nechcela. Pri výbere potravín som sa zamerala na vyváženú stravu – bielkoviny a vlákninu, ktoré sú sýte a podľa mojich očakávaní by ma mohli uchrániť pred návalmi vlčieho hladu a nekontrolovateľnými túžbami po mojich obľúbených lahôdkach. Základom mojej stravy tak boli mliečne výrobky, zelenina a ovocie.

Za ušetrené peniaze som si ako odmenu kupovala aj pečivo a ku koncu týždňa, keď som sa blížila do cieľa výzvy a ostalo mi ešte dosť peňazí, som si dopriala aj jedlá, o ktorých som počas prvých dní ani nesnívala. Minuté peniaze som počítala každý jeden deň, aby som mala prehľad, čo mám v chladničke a čo si ešte môžem dovoliť kúpiť. Väčšinou som sa však najprv snažila zjesť to, čo už doma mám a nevymýšľať extra kombinácie. Najväčší strach som mala z toho, že po zvyšok týždňa nebudem mať za čo nakupovať.

Pravidlá výzvy

Potravinovú výzvu som začala v pondelok a skončila v nedeľu.

K dispozícii som mala týždenný rozpočet vo výške 35 eur.

S výnimkou základných korenín a oleja som nemohla použiť žiadne suroviny, ktoré som mala doma nakúpené a nezarátala som ich do budgetu.

Nemohla som sa pohostiť ponúkaným jedlom zadarmo.

Výzva sa týkala výlučne jedla. Do útrat som nezapočítavala žiadne ďalšie finančné výdavky.

Týždeň s minimom peňazí by som rozhodne nedokázala zvládnuť, ak by som sa nezameriavala na akcie a zľavy v supermarketoch. Na sedem dní som sa definitívne musela rozlúčiť s obedmi s kolegami v kantíne a odriekla som aj nejedno stretnutie s kamarátmi. Tie sú totiž spravidla pri koláči v kaviarni alebo na večeri v reštaurácii. Do výzvy však nezapadalo napríklad ani menučko s popcornom a kolou v kine. Našťastie, keď som v Bratislave, bývam sama. Doma ma tak nikto nerozptyľoval ani nenarúšal moje pravidlá.

Zdroj: Refresher

Jedálniček na najbližšie dni som si v hlave vytvárala v predstihu. Pri jednom z nákupov som si v Bille všimla akciové balenie čokoládovej ovsenej kaše. Päť raňajkových porcií ma vyšlo na 1,35 eur. Ďalším „akciovým úlovkom“ bolo trojbalenie tuniaka v konzerve za necelé štyri eurá. Prisahala by som však, že som ho ešte koncom minulého roka kupovala výrazne lacnejšie a jeho cena ma nepríjemne prekvapila. Tuniak je však bohatý zdroj bielkovín a vždy mi poslúži ako slušná náhrada plnohodnotného jedla počas dní, keď nestíham.

Pondelok

V nedeľu večer som si ešte pred začiatkom výzvy stihla nakúpiť základné potraviny na pondelok. Dve väčšie akciové jablká ma vyšli na 0,59 eura, tuniakový šalát na 2,17 eura. Na večeru som si kúpila dva ovocné grécke jogurty za 66 centov a dve makovky za 33 centov.

Hneď prvý deň ma vyľakal obrovský kalorický deficit.

Raňajky som mala vyriešené ovsenou kašou, na olovrant som si dala jablko a na obed ma zasýtil spomínaný tuniakový šalát. Domov som sa v pondelok dostala až večer a tešila sa na grécky jogurt s mojimi obľúbenými makovkami.

Bola som sýta, no keď som si spočítala prijaté kalórie, výsledok ma nepríjemne prekvapil. Zjedla som takmer o polovicu menej kalórií než zvyčajne a uvedomila som si, že bielkovinové jedlá ma zasýtia oveľa viac. Naopak, môj kalorický príjem často zbytočne zvyšujú menej zdravé a výživovo menej hodnotné jedlá. Do budúcna si dávam záväzok vyberať si potraviny oveľa dôslednejšie. Zároveň si ale uvedomujem, že som nejedla dostatočne, čo zo zdravotného hľadiska nie je správne.

Utorok

V utorok som si ráno už tradične pripravila ovsenú kašu, ktorú hodnotím ako veľmi chutnú. Viem, že nejde o najzdravšiu verziu raňajok, bola to však jediná „sladkosť“, ktorú som si počas týždňa mohla dovoliť a výrazne miernila moje utrpenie.