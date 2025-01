Stavili pár eur a vyhrali tisíce. Slovákom sa vyplatilo, že našim hokejistom na juniorských MS neverili

Šance vkladali aj do slabších tímov, ako je napríklad Kazachstan.

Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov skončili 5. januára. Slovenskí hokejisti sa umiestnili na šiestom mieste, pričom osudným sa im stalo štvrťfinále. Nádeje do nich nevkladali ani slovenskí tipéri a stavovali skôr na úspech súperov. Prinieslo im to šťastie a rozprávkové zárobky, informujú tvnoviny.

Portál oslovil zástupcov slovenských stávkových kancelárií. Niké, Fortuna i Tipsport potvrdili, že Slováci vzali majstrovstvá vážne a do tipovania investovali milióny eur. Podľa nich sa však prikláňali na stranu súperov a vkladali do nich vyššiu nádej.

Verili aj tímom, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na chvoste rebríčka. V zápase medzi Slovenskom a Kazachstanom vsadil jeden tipér na remízu. „Jeden stávkar v priebehu súboja za stavu 3:0 pre našich stavil iba za šesť eur na remízu v kurze 180:1, čo mu vzhľadom na šokujúci záver riadneho hracieho času napokon prinieslo skvelú výhru 1074 eur,“ uviedol príklad Róbert Buček z Tipsportu.





Prehra s Fínskom zarobila zasa jednému tipérovi až 6 tisíc eur. Tiket si podal v spoločnosti Niké. Peniaze však zarobili aj tí, ktorí verili Slovákom. V zápase so Švajčiarskom napríklad jeden tipér veril v úspech našich, čím si zarobil bezmála štyritisíc eur.