Bolesti hlavy a nekončiaca únava. Vieš, čo je astigmatizmus a ako sa prejavuje?

Netýka sa tento zdravotný problém aj teba?

Krátkozrakosť a ďalekozrakosť sú pre väčšinu z nás známe očné chyby a pravdepodobne poznáme niekoho, kto nosí okuliare. Často ich však sprevádza cylindrická očná chyba nazývaná astigmatizmus. Nie je to zanedbateľný symptóm, ale vážne ochorenie, ktoré je nevyhnutné korigovať.

Astigmatizmus sťažuje rozpoznávanie detailov a znižuje zrakovú ostrosť. Kvalita videnia je výrazne horšia a môžu ju sprevádzať symptómy ako bolesti hlavy a vyčerpanosť. Má dva druhy, ale každý si vyžaduje inú lekársku starostlivosť. Na základe druhu tejto očnej chyby môže očný lekár zistiť, ako ďalej postupovať.

Čo je astigmatizmus?

Očné ochorenie astigmatizmus sa prejavuje cez nerovnomerné zakrivenie rohovky. Svetlo dopadajúce na miesta s väčším zakrivením sa láme iným spôsobom, ako na miestach s menším zakrivením. Lúče svetla sa tak na sietnici nespoja do jedného ohniska, ale vzájomne sa míňajú.

„Pacient s astigmatizmom vidí realitu značne skreslenú. Svietiaci bod má v jeho vnímaní úplne iný tvar než v skutočnosti. Môže byť predĺžený, širší, šikmý, vyzerať ako hviezda a podobne. Rohovka má totiž parabolický tvar, no polomer jej zakrivenia vo všetkých miestach nie je rovnaký. Rozdiel v zakrivení jednotlivých miest rohovky vyjadrujú cylindrické dioptrie. Čím je cylinder vyšší, tým je astigmatizmus závažnejší,“ vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava MUDr. Radovan Piovarči.

Astigmatizmus s výškou do jedného cylindra nie je potrebné riešiť dioptriami, ale pri vyššom stupni sú dioptrie alebo operácia kritické.

Mení sa počas života

Najväčší vplyv na vznik astigmatizmu majú faktory ako genetika alebo vývojové odchýlky. Kedysi bolo faktom, že do staroby je jeho hodnota stabilná, ale dnes nemôžeme povedať to isté. Môže sa počas života meniť a znepríjemňuje pohľad na svet s negatívnym dopadom na celkové zdravie očí.

Najčastejšie sa objavuje už v detstve, kde pri nezistenom vyššom stupni astigmatizmu hrozí tupozrakosť. V týchto rokoch totiž dochádza k vývoju zrakových centier mozgu, preto je dôležité ochorenie diagnostikovať čo najskôr. ,,Mozog vtedy zareaguje na situáciu tak, že nefunkčné oko jednoducho po určitom čase vypne. Tento útlm môže byť aj trvalý. V dospelosti je potom veľmi obmedzená možnosť nápravy,“ varuje primár MUDr. Piovarči.

Dá sa astigmatizmus liečiť?

Pri prehliadke u očného lekára ti zistia, či máš nepravidelný alebo pravidelný astigmatizmus. Pri nepravidelnom astigmatizme dochádza k rôznym poruchám zakrivenia rohovky. Môžu vzniknúť napríklad po zranení oka ostrým predmetom, vniknutí cudzieho telesa, alebo po zápale či chemickom popálení. Korekcia tohto typu poruchy nie je chirurgicky možná.

Avšak pri pravidelnom astigmatizme je možnosťou laserová operácia očí, implantácia fakických šošoviek ICL, ktoré majú v sebe zabudované aj cylindre, alebo výmena vnútroočnej šošovky z refrakčných dôvodov.

Dnes na klinikách NeoVízia majú vysoko kvalitné šošovky EVO ICL, ktoré používajú aj v prípade korigovania astigmatizmu.

„Po fakickej šošovke EVO ICL siahame v tom prípade, ak nie je z medicínskeho dôvodu možné vykonať laserovú operáciu. Je to účinná bezbolestná metóda, pri ktorej je možné pacientovi aj s dioptriami mínus 30 znížiť dioptrie prakticky na nulu. Problémom nie je ani astigmatizmus, nakoľko má ICL šošovka v sebe zabudované aj cylindre," vysvetľuje primár MUDr. Piovarči, ktorý vykoná ročne najviac implantácií ICL šošoviek na Slovensku aj v Čechách a v implantácii fakických šošoviek patrí k najskúsenejším odborníkom v stredoeurópskom regióne.

Neboj sa operácie, ale zlej kvality zraku

Možno si hovoríš, že ťa neláka návšteva očného lekára, aj keď ťa trápi zahmlené videnie. Napriek tomu, že v tebe môže laserová operácia očí alebo implantácia šošoviek vyvolať strach, tak by ťa táto možnosť mala skôr tešiť. Sú to bezbolestné, rýchle a precízne chirurgické zákroky.

Na klinikách NeoVízia používajú špičkovú technológiu ako navigačný systém VERION, ktorým oční chirurgovia dokážu implantovať torické očné šošovky s dokonalou presnosťou.

„Pri laserových operáciách používame veľmi presný navigačný systém, ktorý nám umožňuje absolútne precízny zásah do rohovky a to iba tam, kde je to nevyhnutné. Teraz sa nám vďaka systému VERION táto možnosť po prvýkrát otvára aj pri vnútroočných operáciách,“ opisuje navigačný systém MUDr. Piovarči.

Prevencia je základ zdravia

Rovnako ako každý rok navštevuješ všeobecného lekára, tak by si mal ideálne každý rok až dva navštevovať aj oftalmológa. Niekedy človek nevníma problémy so zrakom, lebo s nimi žije celý život. Avšak pri návšteve očného lekára môžeš zistiť, že tvoj zrak je na tom horšie, ako si si myslel.

Včasná návšteva v ordinácii môže pacienta zachrániť pred komplikáciami so zrakom a niekedy dokonca zabrániť aj slepote.

,,Ľudia si väčšinou myslia, že jediným ochorením oka je nutnosť nosenia okuliarov. Oko však postihuje množstvo iných ochorení, ktoré v počiatočnej fáze nesprevádzajú žiadne príznaky - začervenanie, bolesť, zhoršovanie videnia. Pacient si ich nemá šancu všimnúť, zbadá ich až v pokročilejšom štádiu, kedy je už liečba zložitá," vysvetľuje primár MUDr. Piovarči.