Česko-slovenskú rozprávku Tři oříšky pro Popelku si zamilovali aj v Škandinávii. Nóri sa zabávajú na jej dabingu

Refresher oslovil štyroch Nórov, aby sme zistili, či rozprávka naozaj patrí k ich Vianociam.

Legendárna česko-slovenská rozprávka Tři oříšky pro Popelku je neodmysliteľnou súčasťou slovenských i českých Vianoc. Popolušku v rozprávke stvárnila Libuše Šafránková a princa Pavel Trávníček.

Rozprávka z roku 1973 má však oveľa väčší geografický záber. Okrem toho, že sa natáčala na rôznych lokalitách, ako napríklad na zámku v Nemecku či v Českom Krumlove, film sa dostal až do Nórska, kde je obľúbenou kultovkou.

Počas Štedrej večere, rovnako ako u nás, aj Nóri sledujú Tři oříšky pro Popelku. Refresheru sa podarilo s pár miestnymi skontaktovať a zistiť, či to je naozaj tak.

Zdroj: čsfd/Ústřední půjčovna filmů/ Národní filmový archiv

Nórka Stine pozerá Tři oříšky pro Popelku každý rok cez Vianoce, pretože ju vždy pobaví, ako tam jeden muž dabuje všetky postavy. Tento film sa podľa jej slov tradične vysiela o 11:00. Aj keď už existuje aj nórska verzia Popelky, česká verzia sa vždy premieta ako prvá a je považovaná za klasiku.

„Veľa Nórov to pozerá na Vianoce, stalo sa to už tradíciou. Robí to Vianoce Vianocami. Každý rok na vianočné ráno sa stretneme v obývačke a pozeráme Popelku,“ prezradil Sander. Sigrid zas hovorí, že je to rozprávka, na ktorej vyrástla. „V Nórsku je to tradícia. Taktiež je veľmi zábavné, že to dabuje jeden Nór,“ dodala. Aj Maren z Osla potvrdila, že rozprávku z našich končín pozerá: „Je to ikonické.“