CLOSE FRIENDS s Fun Frky: Oceňujeme hejty pod videami, na spoločný účet nám už prišla aj žiadosť o ruku. O ktorú?

Cena SMS za otvorenie článku je 3,50 € s DPH. Ako to funguje?

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Pridaj sa do klubu REFRESHER+

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedali dievčatá, ktoré ťa bavia na instagramovom profile Fun Frky.

Spoznali sa na škole a ťahajú to spolu už 6 rokov. Maruš, Viki, Mária a Lenka vystupujú so svojimi vtipnými videami pod názvom Fun Frky a svojím humorom spôsobili obrovský ošiaľ medzi ľuďmi zo Slovenska aj zo zahraničia. Čo nám prezradili v Close Friends?

Či sa za svoje videá hanbia? Ani náhodou. So svojím contentom sú spokojné a hanbu pociťujú málokedy, a to iba pri natáčaní, keď sú v ich okolí ľudia. Hejtov pod videami síce nemajú veľa, no ak sa nejaké nájdu, dievčatá hovoria, že sa im páčia. Oceňujú "náklady" na ich tvorbu, hlavne keď sú naozaj originálne. Spolu sa na nich zabávajú.

Správy od mužov chodia na spoločný účet, no aj každej samostatne. Prišla im už aj žiadosť o ruku a najradšej majú, keď im na účet príde správa: „Ahoj, chcem ísť s tebou von“. Vždy nasleduje otázka: „A s ktorou?“

Kto patrí medzi ich najväčších fanúšikov, aké bizarné spolupráce im ponúkali a aké najdivnejšie veci sa im stali na rande, sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.