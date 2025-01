Guns N' Roses: Axla Rosea obvinilo 15-ročné dievča zo znásilnenia, Slash takmer zomrel po predávkovaní heroínom

Legendárna hardrocková kapela oznámila európske turné. Berie si so sebou aj cenných hostí — Sex Pistols, Rival Sons a Public Enemy.

Ich skladby November Rain, Don't Cry alebo Patience patria medzi najkrajšie balady v rockovej histórii, hity ako Welcome To The Jungle, Paradise City či Sweet Child O' Mine sú zase energickými vypaľovačkami, ktoré nikdy neomrzia a človek pri ich počúvaní jednoducho musí hýbať hlavou do rytmu.

Guns N' Roses bezpochyby patria medzi najvplyvnejšie a najlepšie kapely, aké kedy vznikli. Spôsobili celosvetový ošiaľ a pútali pozornosť médií nielen pre hudbu, ale tiež pre kontroverzné texty a drogové, sexuálne aj násilné excesy. Bitky na koncertoch, promiskuitný životný štýl a odpadávanie počas hrania pre množstvo alkoholu v krvi taktiež formovali, či už chtiac alebo nechtiac, imidž kapely.

Banda z Kalifornie oznámila, že v roku 2025 sa vráti na pódia a zavíta do Európy na čele so spevákom Axlom Roseom. Chýbať nebude ani legendárny gitarista Slash so svojím povestným klobúkom a čiernymi okuliarmi. V lete prídu aj do okolitých krajín vrátane rakúskej Viedne a maďarskej Budapešti. Koncert odohrajú tiež v českom Hradci.

Pri tejto príležitosti sme pre teba pripravili profil s množstvom zaujímavostí, ktoré si o Guns N' Roses pravdepodobne nevedel. Ak sa ti páči podobný obsah, pridaj sa do klubu Refresher+ a čítaj všetky články na našom webe bez obmedzení. Nájdeš tam viacero reportáží zo zahraničia, profilov osobností či desivé kriminálne príbehy.

Stroskotanci v pekelnom dome

Guns N' Roses vyrástli v zadymených kluboch Los Angeles, fajčili kartóny cigariet a pili fľašu whisky denne. Kašľali na to, čo im kto radí, robili si vždy všetko podľa seba a žili tak intenzívne, akoby pre nich neexistovalo slovo zajtra.

Dušou boli pouliční punkáči v kožených nohaviciach s vybíjanými opaskami, čelenkami a natupírovanými vlasmi podľa vzoru svojich hudobných idolov Led Zeppelin alebo Aerosmith. Stále boli obkolesení peknými dievčatami a kamkoľvek prišli, ovládli to tam.

Ako píše Loudersound, prvý bubeník kapely Steven Adler o začiatkoch skupiny povedal: „Boli sme stroskotanci, ale nemohol si z nás spustiť oči.“ Vtedy ešte nikto ani len netušil, že sa behom pár rokov stanú absolútnymi hviezdami s miliónom fanúšikov a státisícami na účte.

Zdroj: Getty Images/Mick Hutson/Redferns

Najvýraznejším členom bol jednoznačne temperamentný spevák Axl Rose. Gitarista Izzy Stradlin ho opísal nasledovne: „Bol jedným z tých chlapov, ktorí, ak si čo i len mysleli, že sa na nich niekto divne pozerá, jednoducho ho vytiahli von a udreli.“ Bol direktívny, prchký a rád kontroloval všetko a všetkých okolo.

Podľa portálu Medium prvé hity kapely vznikli na Sunset Boulevard na mieste prezývanom Hell House. Išlo o maličký dom, do ktorého sa ledva napchali členovia kapely, paradoxne si tam radi pozývali svojich kamarátov aj „ľahké“ dievčatá. Bolo to miesto nielen na skladanie hudby, ale aj na vášnivé orgie a užívanie najrozličnejších drog vrátane heroínu.

Ten si obľúbil Slash a Stradlin, zatiaľ čo basgitarista Duff McKagan bol „iba“ ťažký alkoholik. Axl bol paradoxne „najtriezvejším“ členom. „Lajna koksu mi vyradí hlas na týždeň, to nepotrebujem,“ povedal raz pre Rolling Stone.

Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur Archive/WireImage

Krádeže, sexuálne súťaže aj obvinenie zo znásilnenia

Keď sa zotmelo a kluby sa zavreli, striptérky aj narkomani z okolia chodili práve do Hell Housu na „afterparty“. Žilo sa až do úsvitu a na dome sa vystriedali desiatky ľudí. Kapela začala zvýšenú návštevnosť využívať a tak kupovala lacné pivo a predávala ho drahšie, čím si zarábala na nájom (predtým sa totiž podľa speváka snažila banda vyžiť len z 3,75 dolára na deň).