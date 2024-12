Mŕtve telo bolo v supermarkete uväznené celých 10 rokov: Zákazníci sa často sťažovali na smrad, o hroznom prípade netušili

Larry Ely Murillo-Moncada bol mladý 25-ročný zamestnanec supermarketu No Frills. Spolu so svojou rodinou, pôvodom z Hondurasu, žil v mestečku Council Bluffs v americkom štáte Iowa. Jeho záhadné zmiznutie, ako aj príčina smrti vyvolávajú otázky aj po 15 rokoch.

Nakupovala som tam stále a strašne to tam smrdelo! Raz som sa dokonca mäsiara spýtala, či je zadný priestor špinavý od zaschnutej krvi z porcovania mäsa, a on povedal, že nie, že je naozaj čistý. Dlho to tam smrdelo!