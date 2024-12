Frano Selak vypadol z lietadla, prežil pád vlaku do rieky a na sklonku života vyhral milión. Aký je príbeh najšťastnejšieho muža?

O mačkách sa hovorí, že majú deväť životov. O chorvátskom učiteľovi zasa, že ich má sedem. Presne toľkokrát sa mu podarilo utiecť hrobárovi z lopaty.

Bolo to neuveriteľné šťastie v nešťastí alebo anjel strážny, ktorý stál po boku chorvátskeho muža? To zostáva záhadou. Isté však je jedno, že Frano Selak prežil niekoľko katastrofálnych nešťastí, z ktorých vyviazol bez ťažších zranení.

Existuje mnoho príbehov o tom, ako ľudia prežili pád lietadla alebo hrôzostrašnú autonehodu. Zaujímavosťou tohto príbehu je, že chorvátsky učiteľ takýchto nešťastí prežil sedem. Zaslúžil si preto pomenovanie „muž s najväčším šťastím (v nešťastí) na svete“. A nie nadarmo – po všetkých katastrofách, ktoré prežil, navyše vyhral aj lotériu.

V Refresheri ti každý deň prinášame zaujímavý content. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť redakciu, staň sa aj ty členom klubu Refresher+. Získaš tak neobmedzený prístup k prémiovému obsahu a mnohým ďalším benefitom.

V tomto článku si prečítaš: Ako sa mu podarilo zachrániť pri vykoľajení vlaku.

Vďaka čomu prežil leteckú katastrofu.

Čo mu zachránilo život, keď jeho auto spadlo z útesu.

Koľko eur vyhral v lotérii a čo s peniazmi urobil.

V závere článku nájdeš video o všetkých jeho nehodách.

Frano Selak sa narodil v roku 1929 v Chorvátsku. Spočiatku jeho život nebol ničím odlišný od bežných smrteľníkov, pôsobil ako učiteľ hudobnej výchovy na škole. Azda iba jedna vec bola nezvyčajná, a to fakt, že bol päťkrát ženatý. Jeho naoko obyčajný život sa však v roku 1957 zmenil na poriadne šialenú horskú dráhu, ktorá mu priniesla niekoľko zážitkov „blízko smrti“.

Mnoho ľudí o slede tragických udalostí v jeho živote pochybuje a považujú ich skôr za námet na film. Bolo náročné dopátrať sa k pravde, keďže rôzne zdroje uvádzali rôzne informácie. Do tohto článku sme vložili tie, ktoré sa objavovali najčastejšie a pôsobili najviac dôveryhodne.

Frano Selak mal v živote skutočne šťastie v nešťastí a smrti sa vyhol sedemkrát. Zdroj: Imgur

Je skutočne ťažké uveriť všetkým udalostiam a vôbec overiť, či sa naozaj všetky stali tak, ako ich opisoval sám Frano. Avšak, ak je pravda čo i len časť, jeho príbeh je minimálne obdivuhodný.

❗Predtým, ako sa pustíš do čítania, vedz, že...

V tomto článku sa nachádzajú informácie z rôznych zdrojov. Príbehy sa naprieč webmi mierne líšia, a to najmä v časovom slede a v rokoch, kedy sa nešťastné udalosti Frana Selaka odohrali. Nájdeš tu informácie, ktoré boli rovnaké na viacerých stránkach, no je možné, že oproti skutočnosti sa mierne líšia.

Všetko sa začalo cestou autobusom

Keď Frano v roku 1957 nastúpil do autobusu, zrejme mu ani nenapadlo, že odštartuje sériu dopravných nehôd, ktorých bude súčasťou. To, kde presne sa nehoda odohrala, nie je úplne známe, vieme však, že to bolo v Chorvátsku. Autobus na moste zišiel z cesty a zrútil sa do rieky.

Zatiaľ, čo niekoľko ďalších pasažierov v autobuse nehodu neprežilo, Franovi sa podarilo preplávať na breh rieky. A v akom stave? Na počudovanie, vyviazol z tragickej nehody iba s drobnými zraneniami. Okrem tohto šťastlivca prežil aj šofér autobusu, ktorý vraj počas cesty pil alkohol. Z tragickej udalosti si takisto odniesol len ľahké poranenia.

Príbeh pokračuje vykoľajeným vlakom

Či sa po prvej nehode Frano rozhodol, že nebude cestovať autobusom, nevieme. V roku 1962 však absolvoval cestu vlakom zo Sarajeva do Dubrovníka, pri ktorej ho čakal podobný osud ako pred piatimi rokmi.

Rozbehnutý vlak sa rútil po koľajniciach, ktoré z jednej strany lemovala rieka. Na trať spadol balvan, ktorý spôsobil, že sa vlak vykoľajil, a teda zmenil svoju trajektóriu – opäť do rieky. Frano sa aj tentokrát zachránil a vyviazol len so zranenou rukou a podchladením. Ako sa mu to podarilo?