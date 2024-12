Boxer z koncentračného tábora: Pre zábavu nacistov musel v zápasoch protivníkov niekedy aj zabiť. Podarilo sa mu utiecť

Musel bojovať pre zábavu nemeckých dôstojníkov. Výhra mu zabezpečila prežitie, zatiaľ čo prehra znamenala smrť v plynovej komore. V súboji často proti nemu stáli na kosť vychudnutí muži.

Herschel Haft, neskôr známy ako Harry Haft, bol pôvodom poľský Žid, ktorý sa do dejín zapísal ako muž, ktorý prežil Holokaust. Mnohí ľudia uväznení v nacistických koncentračných táboroch museli zubami-nechtami bojovať, aby zostali nažive. Jemu sa to podarilo vďaka tomu, že boxoval v tzv. „Zápasoch smrti“ na život a na smrť.

Ako malého chlapca ho v roku 1932 nacisti spolu s rodinou nahnali do nákladných transportov. Tie smerovali do poľských koncentračných táborov Osvienčim a Osvienčim-Březinka, no Harry Haft ich navštívil viac. To, čo všetko počas života v koncentračnom tábore zažil, rozrozprával svojmu synovi Alanovi Scottovi Haftovi ako 72-ročný, a ten potom o otcovi napísal knihu. „Vyrastal som v Spojených štátoch v 50-tych rokoch s otcom, ktorý nevedel veľa po anglicky, nevedel čítať a písať. Nedalo sa s ním hocikedy len tak porozprávať, pretože mohol kedykoľvek vybuchnúť. Mal som 10 rokov a vôbec som tomu nechápal. Dnes viem, že to bol post-traumatický stres,“ hovorí Alan pre CSP - Community.

Harry Haft prežil Holokaust a po úteku sa z neho stal profesionálny boxerista, ktorý bol však veľmi psychicky poznačený. V ringu dokonca stál aj proti slávnej boxerskej legende vo svojom poslednom boji. Prečítaj si príbeh o hrdinovi, ktorý sa zapísal do židovskej športovej siene slávy.

V tomto článku si prečítaš: Prečo si ho vybrali na boxerské zápasy.

Kedy a kam utiekol z koncentračného tábora Harry.

Kto bola jeho životná láska.

Proti akej legende sa postavil v ringu.

Zdroj: Wiki Commons

Židovský chlapec mal obrovský talent na box

Narodil sa ako Herschel/Hertzka Haft 28. júla 1925 v meste Bełchatów v Poľsku. Vyrastal v chudobnej židovskej rodine bez otca a jeho detstvo poznačil narastajúci antisemitizmus v predvojnovom Poľsku. Pochádzal z ôsmich detí a v čase, keď mal 16 rokov, Nemecko napadlo Poľsko, čím začalo druhú svetovú vojnu. Ako píše ATI v roku 1944 ho deportovali aj s celou rodinou do koncentračného tábora. Po „registrácii“ ho spolu s ďalšími mužmi odviedli do pracovných táborov v Poznani na západe Poľska.