Niektoré odpovede nás mierne šokovali.

Hovorí sa, že tvoje „prvýkrát“ by malo byť špeciálnou udalosťou v živote. Za to vďačíme najmä seriálom a filmom, ktoré ukazujú prvý sex ako akt plný romantickej muziky, lupeňov z ruží a ohňostrojov. No niekedy je realita úplne inde.

My sme boli zvedaví na našich čitateľov, či si pamätajú deň, kedy prišli o „to“. Zaujímalo nás, či mali veľké očakávania, koľko mali vtedy rokov a či sa im nestal nejaký trapas, na ktorom sa teraz smejú (alebo by na neho najradšej zabudli). Z odpovedí sme boli pobavení a miestami sme ostali aj šokovaní.

Niektorí respondenti chceli zostať v anonymite. Pre účely článku ich budeme volať iným menom. Autor ich pravé meno pozná.

„Vtedy po prvýkrát“ v cudzej garáži

Damián o svoje panictvo prišiel na mieste, ktoré nie je úplne „bežné.“ „Mal som 15 rokov a mal som frajerku, boli sme spolužiaci. No a v 15-tich ti idú hormóny naplno a už chceš mať nejaký ten sexuálny zážitok za sebou.“

Damián nám povedal, že bol letný večer, keď sa so svojou priateľkou prechádzal po uliciach v Chorvátskom Grobe. Ako sa už stmievalo, ocitli sa zrazu na slepej ulici, kde boli domy s garážami. Všimli si, že jedna garáž je otvorená.

„Išli sme nakuknúť do tej garáže a zistili sme, že tam nikto nie je. Pomyslel som si, že som s frajerkou, mám 15, nemám auto, nemám vlastný byt... niektoré situácie treba využiť. Tak som o svoje panictvo prišiel v cudzej tmavej garáži. Nechápem, ako som mohol byť tak sebavedomý a myslieť si, že nikto nepríde. Mohlo pokojne prísť aj auto a nemali by sme kam ujsť,“ vysvetľuje Damián.

Toto však nie je jediné netradičné miesto, na ktorom mal Damián sex. Prezradil nám, že jeho dedko vlastnil ambulanciu, od ktorej mal kľúče, takže „pokrstil“ aj toto miesto. „Občas som priestory ambulancie ‚požičal‘ aj kamarátom, ktorí hľadali miesto na súkromie,“ hovorí so smiechom.

Zdroj: Wikimedia Commons/Arnybo, Pexels/Shuvalova Natalia

Sex na verejnosti? Žiadny problém

Podobne ako náš prvý respondent, aj Denis sa pochválil so svojou historkou, ktorá bola tak trochu next-level. „Mal som 19 rokov a bol som na vysokoškolskej párty v Trnave. Tam som bol aj so svojou spolužiačkou, ktorá bola dosť pekná a vypili sme si.“

Denis nám povedal, že po párty šiel odprevadiť svoju spolužiačku domov. Bývala v bytovom komplexe, do ktorého sa treba dostať cez hlavnú bránu. Byty obklopovali jednu záhradku, kde boli lavičky (asi už tušíš, kam príbeh smeruje).

„Mohli sme ísť hore k nej, ale asi sme boli plní adrenalínu, lebo sme nakoniec mali sex na lavičke. Museli sme to trikrát prerušiť a tváriť sa, že nič, lebo ľudia sa potrebovali dostať cez dvor do bytu. Celý akt trval asi 15 minút, ale bol som spokojný. Potom som si s tou istou babou užil znova – tentokrát už normálne u nej na byte,“ opísal svoj zážitok Denis.

„Nebolo to vôbec vzrušujúce, ako som čakala“

25-ročná Nela nám opísala svoj prvý sexuálny zážitok, ktorý sa stal na jej 16. narodeniny. „Ja som to brala ako vec, ktorá sa musí stať. Nejako som nad tým extra nerozmýšľala a určite som nemala myšlienky, že bude zo mňa iný človek. Bola som oslavovať svoje narodeniny s partiou, kde bol aj môj vtedajší frajer.“

Úprimne, nebolo to ani úžasné ani vzrušujúce

Po oslave šla Nela so svojím frajerom ku nej domov, kde mali pohlavný styk. Podľa jej slov, nebola z toho veľmi nadšená. „Úprimne, nebolo to ani úžasné ani vzrušujúce. Necítila som vôbec ‚ohňostroje‘ a nie som si istá, či mal z toho niečo aj on. Potom som z toho krvácala, ale po mojom prvom sexe sa môj sexuálny život výrazne zlepšil a teraz som spokojná,“ skonštatovala Nela.

Zdroj: Voyo/Sex O'Clock

Rovnakým spôsobom oslávil svoje 16. narodeniny aj náš čitateľ Marco. Povedal nám, že oslavoval v kruhu starších kamarátov, kde bolo aj jedno o niekoľko rokov staršie dievča. „Krásna, potetovaná, no proste kočka. Tí kamaráti ma ale varovali, že je dosť toxická, no nepočúval som ich. Keď sa oslava skončila, išli sme ku mne domov, kde som žil s rodičmi. Ako sa to povie, rozdali sme si to v mojej izbe, ktorá bola hneď vedľa spálne rodičov, ktorí v tom čase spali.“

Marco sa na druhý deň pochválil svojim spolužiakom a potom bol za najväčšieho frajera: „Ukázal som im fotku tej dievčiny, a tak ma spolužiaci tľapkali po pleci, že som dobrý haha. S dotyčným dievčaťom som sa ešte stretával tri týždne, ale potom mi dala kopačky.“

Zdroj: Voyo Originál

Lucia mala len o rok menej, keď mala prvýkrát pohlavný styk s jej dobrým kamarátom. „Boli sme opití, strašne som to chcela a naši zrovna neboli doma. Takže skvelá kombinácia, nemôžem sa sťažovať a v závere mám pocit, že nič by som nemenila. S tým kamarátom sme to ešte chvíľu ťahali, ale nič vážne. Doteraz sa bavíme, keď sa stretneme.“