Kvalitná operácia očí ťa zbaví dioptrií a zlepší kvalitu života. Toto potrebuješ vedieť predtým, než podstúpiš zákrok

Výsledok operácie ťa ovplyvní do konca života.

O korekciu zraku má záujem čoraz viac ľudí, keďže je vďaka moderným technológiám oveľa dostupnejšia a bezpečnejšia. Laserová operácia očí ťa môže oslobodiť nielen od silných dioptrií, ale má aj pozitívny vplyv na psychiku človeka.

Okrem ceny a recenzií je mnoho faktorov, ktoré formujú účinok operácie a následne aj celý život jedinca. Zrak je najdôležitejší zmysel človeka, preto je esenciálne sa dôkladne informovať a vybrať si očnú kliniku, ktorá ponúka najkvalitnejšiu lekársku starostlivosť.

Budúcnosť tvojho zraku je nad zlato

Precízne vstupné vyšetrenie by malo byť základom každého zákroku. Bez neho nebude úspešná ani samotná operácia. Precíznosť vyšetrenia znamená vyhodnotenie desiatok parametrov, a preto môže trvať 2 až 3 hodiny. Pokiaľ je doba vyšetrenia príliš krátka, tak to indikuje risk nekvalitnej očnej starostlivosti.

Vstupné vyšetrenie sa nesmie zaobísť bez rozkvapkania oka (mydriáza a cykloplégia), následkom čoho sa zreničky rozšíria. Vlastnosti oka sa teda počas vyšetrenia zmenia a preto sa operácia v deň vyšetrenia zásadne neodporúča.

Zdroj: Unsplash/Ion Fet

„Cykloplégia je pri vstupnom vyšetrení veľmi dôležitá, tým sa samozrejme čas vyšetrenia predlžuje. Nesmieme opomenúť ani fakt, že ak je operácia vykonaná pri širokej zrenici, znižuje sa presnosť rohovkovej centrácie odstraňovaných dioptrií,“ vysvetľuje primár Očnej kliniky NeoVízia Bratislava, MUDr. Radovan Piovarči, ktorý sám podstúpil laserovú operáciu očí.

Preto vie MUDr. Piovarči poradiť klientom zo strany chirurga aj pacienta: „Nedá sa urobiť vyšetrenie za 25 minút a za 45 ísť na operačnú sálu. Následkom aj toho najšetrnejšieho vyšetrenia dochádza k dočasnej zmene niektorých dôležitých parametrov. Oko je akoby vyčerpané, má určitý diskomfort, istú intenzitu syndrómu suchého oka.“

Dodáva: „V momente, keď by ste išli v tomto stave na operáciu, tak vychádzate z horšej východiskovej pozície. Vieme, že presnosť zákroku sa líši a v deň vyšetrenia je výrazne nižšia ako na druhý deň po období krátkeho oddychu pacienta. Nejde o preteky, ale o vašu budúcnosť.“

MUDr. Piovarči. Zdroj: NeoVizia

Operáciu nemôže podstúpiť každý

Podstatou predoperačného vyšetrenia je zistiť, či si vhodným kandidátom na operáciu. Ak áno, tak ti lekár navrhne odporúčaný a najvhodnejší zákrok na mieru. „Nedostatočné vyšetrenie pred operáciou, môže spôsobiť, že pacient podstúpil operáciu, ktorú absolvovať nemal. V takýchto prípadoch po nesprávnom zákroku sú už možnosti nápravy obmedzené,“ konštatuje MUDr. Piovarči, na základe dlhoročných skúseností s podobnými prípadmi.

„Ak má pracovisko len jeden typ laserového prístroja, alebo len jeden operačný postup, má tendenciu zoperovať týmto spôsobom všetkých pacientov, ktorí kliniku navštívia. Ak máme k dispozícii viacero postupov napr. s väčším rozsahom bezpečne odstránených dioptrií, z dlhodobého hľadiska je pre časť pacientov alternatívny postup šetrnejší, výhodnejší, efektívnejší často aj bezpečnejší.”

Zdroj: neovízia

Dôležité je, aby ti boli vysvetlené všetky potenciálne riziká a komplikácie, rovnako ako benefity daného typu operácie. „Pred operáciou si vždy vyhradíme dostatok času na rozhovor s pacientom o jeho potrebách, predstavách, o zamestnaní, koníčkoch, o čase strávenom za volantom. Niektoré chirurgické parametre vieme totiž podľa potreby pacienta upraviť. Po operácii to už také jednoduché nebude. Nesnažíme sa púšťať do operácií, o ktorých vieme, že pre pacienta nebudú mať dostatočný efekt a nenaplnia jeho očakávania.“ vysvetľuje MUDr. Piovarči.

Na operáciu očí pôjdeš len raz a jej výsledok ťa ovplyvní do konca života. Výber kliniky rozhodne nepodceňuj. Zľavy na zákroky sú bežné, no neriaď sa čisto len nimi a rozhodne sleduj recenzie používateľov.



„Napríklad zľava 50% sa používa vo výpredaji oblečenia, ale človek si povie, že to je predsa to isté. Ale my tu rozoberáme závažné operácie očí, v ktorých je potrebná súhra kvalitného tímu a špičkového vybavenia,“ vysvetľuje generálny riaditeľ a spoluzakladateľ siete očných kliník NeoVízia, Petr Kocian.



Rozhodnutie je na tebe, reklama je len doplnok

Je mnoho podmienok, na základe ktorých si vieš zvoliť správnu kliniku, či už to je technické vybavenie, kvalifikovaný tím lekárov alebo certifikácie. Aj v tomto prípade neinformovanosť a podľahnutie reklamám môže viesť k zlej voľbe. „Reklama vás má upútať a usmerniť vaše hľadanie, ale nemala by byť jediným zdrojom informácií o tom, kde sa dáte operovať alebo komu zveríte svoje zdravie do rúk,“ upozorňuje MUDr. Piovarči.



Je preto potrebné urobiť si prehľad, nájsť si odborné články, rovnako ako články o očných klinikách a ich majiteľoch. Tie ti lepšie napovedia, kam je bezpečné ísť a kam nie. Pri výbere by teda mal nastať premyslený úsudok, nie iba rozhodnutie na základe ceny, diskusných fór alebo reklamy. Taktiež je podstatné, aké skúsenosti má daná klinika s technológiami, ktoré prezentuje.

Zdroj: NeoVizia

Pooperačná starostlivosť ako posledný a nevyhnutný krok

Pri výbere očnej kliniky nezanedbaj kvalitu a rozsah pooperačnej starostlivosti, ktorú daná klinika poskytuje. „Ďalším bodom, kde môžu vzniknúť komplikácie je nesprávna alebo nedostatočná pooperačná starostlivosť,“ spomína MUDr. Piovarči. Po operácii je prirodzené, že môžu nastať menšie komplikácie, a preto sa musia podchytiť hneď ako sa prejavia.

„Po väčšine refrakčných zákrokoch musí prebehnúť pooperačná kontrola do 24 hodín. To zabezpečí, že v prípade komplikácií vieme nepriaznivý stav skorigovať, kým sa u pacienta prejavia ťažkosti. Výnimkou môže byť stav, kedy sa do oka pooperačne vkladá krycia kontaktná šošovka. V prípade, že sa na kontrolu dostavíte o tri – štyri dni, až po tom ako sa ťažkosti prejavia, je už neskoro, máte horšiu východiskovú situáciu na riešenie vzniknutého problému,“ varuje MUDr. Piovarči.

