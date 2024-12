Si závislý na balzamoch? Začervenané a suché pery môžu skrývať oveľa vážnejší problém

Na perách je najrýchlejšie vidieť dehydratáciu organizmu. Pery totiž neprodukujú kožný maz a spoliehajú sa na stopové množstvá esenciálnych mastných kyselín, ktoré si telo nevie vytvoriť. Pre mnohých z nás je najrýchlejšou úľavou práve balzam na pery.

Určite si počul o nepríjemnej závislosti na sprejoch do nosa či krémoch na ruky. Podobne obmedzujúcim problémom môže byť aj neustále nutkanie natierať si pery balzamom. Ich jemná pokožka je namáhaná najmä v zimných mesiacoch, a tak je balzam v mnohých prípadoch jedinou záchranou a riešením.

Bolestivé praskanie a napätý pocit, že nedokážeme otvoriť ústa, sa môžu objaviť u žien, mužov aj detí. Hlavne ženy sú skupinou, ktorá má zásoby balzamov v každej kabelke, aute, na nočnom stolíku a mnohých ďalších miestach. Neustále natieranie pier a panika, keď balzam nemajú so sebou, dokonca môže vyzerať ako závislosť.

Zdroj: Pexels/Karolina Grabowska

V článku sme sa pozreli, či môžeme v súvislosti s nadmerným používaním balzamov skutočne hovoriť o závislosti, v akých podmienkach sa pokožka pier vysúša najviac a čo na problém skutočne pomáha. O probléme sme sa rozprávali s dermatologičkou Michaelou Blaško.

V tomto článku si prečítaš: Či môžu byť balzamy návykové.

Aké problémy sa skrývajú za suchými perami.

Prečo balzamy dlhodobo nepomáhajú a čo je skutočným problémom.

Ako efektívne uľaviť suchým, boľavým a popraskaným perám.

Čo odporúča dermatologička.

„Vždy, keď niekam idem, musím mať so sebou aspoň jedno ‚labelo‘, inak mám celý deň pokazený. (smiech),“ hovorí Viktória, ktorá si novú vrstvu balzamu na pery nanáša vždy, keď ho už necíti na perách, často aj niekoľkokrát za hodinu. „Napríklad aj teraz mám so sebou 4 rôzne produkty,“ upresňuje.

Balzam na pery používa aj Branislav. „Považujem to za súčasť života, najmä v zimnom období je podľa mňa bežná vec, že človek trpí suchými perami,“ hovorí mladý muž, ktorý si balzam nanáša približne 6 až 10-krát do dňa.

„Panikou by som to určite nenazval, ale nepohodlie možno áno. V skratke povedané, je to ako mobil alebo peňaženka, mám ho vždy u seba,“ dodáva. Branislav hovorí, že mu vystačí aj tenká vrstva dobrého balzamu. Rokmi používania už zistil, ktoré produkty mu pomáhajú a ktoré jeho problém skôr zhoršujú a ešte väčšmi vysušujú pery.