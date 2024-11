Kam na girls trip? Vybrali sme 5 destinácií blízko Slovenska, ktoré sú ideálne na chill výlet či rozlúčku so slobodou

Tieto miesta sú ako stvorené na predĺžený víkend.

Premýšľaš, kam vyraziť s kamoškami na výlet, ktorý si budete pamätať ešte dlho? Či už chceš oddychovať vo wellness, objavovať historické mestá, alebo si užiť párty, máme pre teba 5 miest, ktoré splnia tvoje očakávania. Čo je na tom najlepšie? Sú len kúsok od Slovenska, takže ti stačí len predĺžený víkend. Napíš teda kamoškám, môžete rovno začať baliť kufre.

📍Maribor (Slovinsko)

Maribor, druhé najväčšie mesto Slovinska, ponúka jedinečnú kombináciu histórie, kultúry a prírodných krás, ktoré stoja za návštevu. Maribor je známy ako mesto vína a domov najstaršieho viniča na svete, ktorý sa nachádza v časti mesta Lent pri rieke Dráva. V okolí mesta tiež nájdeš niekoľko viníc a pivníc, kde sa môžeš zastaviť na ochutnávku. K vínu si môžete dať s kamoškami kombináciu slovinských špecialít, ktoré sú ovplyvnené alpskými a stredomorskými chuťami.

Romantickú atmosféru časti Lent dotvárajú stredoveké uličky a pamiatky ako sú Vodná veža, Židovská synagóga a Mestský hrad.

Do Mariboru sa môžeš dostať leteckým spojením z Viedne. Priame lety síce nie sú dostupné, ale môžeš doletieť do Ľubľany a pokračovať do Mariboru vlakom alebo autobusom, pričom cesta trvá približne 2 hodiny. Keďže Maribor je pomerne blízko, môžeš z tejto cesty urobiť roadtrip – z Bratislavy cesta trvá približne 3 hodiny.

Zdroj: Wikimedia Commons / Andrej Jakobčič

📍Český Krumlov (Česká republika)

Do tvojho zoznamu sme vybrali ďalšie rozprávkové miesto, no tentoraz v krajine hneď za našimi hranicami. Český Krumlov pravdepodobne zaplaví tvoj feed alebo storky – očaria ťa úzke uličky, farebné domčeky a zámok, ktorý patrí medzi najväčšie v Európe. Určite sa s kamoškami zastav aj na prehliadku zámku. Mesto je tiež plné pekných kaviarní, reštaurácií či butikov s ručne vyrábanými šperkami alebo keramikou.

Český Krumlov ponúka niekoľko skvelých barov a vinární, ktoré môžete večer navštíviť. Vyskúšajte sa zastaviť napríklad v bare Apotheka, kde si užijete drinky v originálnom prostredí.

Cesta z Bratislavy trvá takmer 4 hodiny autom.

Zdroj: Pexels / Magda Ehlers

📍 Hajdúszoboszló (Maďarsko)

Ak hľadáte s kamoškami miesto, kde môžete na víkend uniknúť a doslova nerobiť nič, Hajdúszoboszló je na to ideálne. Je známe ako „mekka wellnessu.“ Jedným z miest, ktoré môžete navštíviť, je Aqua Palace – aquapark navrhnutý špeciálne pre milovníkov wellness. Ponúka napríklad bazény s rôznymi témami (japonský, rímsky, tropický, ľadový) alebo rôzne druhy sáun a masáží.

Hajdúszoboszló má tiež niekoľko skvelých saunových centier s rôznymi typmi sáun (fínske, infračervené, bylinkové). Odporúčame ti vyskúšať saunové ceremónie, ktoré kombinujú aromaterapiu, hudbu a relaxáciu.

Väčšina miestnych hotelov ponúka komplexné wellness balíčky vrátane procedúr. Z Bratislavy ste tam autom približne za 4 hodiny.

Zdroj: Unsplash / Rosa Rafael





📍 Kraków (Poľsko)

V zozname sme nemohli vynechať miesto, ktoré ponúka skvelý nočný život, párty a nákupy. Do Krakova sa dostaneš priamym letom z Viedne s výhodnými cenami leteniek. Často natrafíš aj na letenky za 30 – 40 eur (už sa nám podarilo nájsť letenky aj za 20 eur).

Cez deň môžeš navštíviť impozantný Kráľovský hrad Wawel, historickú tržnicu Sukiennice uprostred námestia a najväčšie stredoveké námestie v Európe – Rynek Główny.

Večer si zas môžeš užiť s kamoškami párty v jednom z nočných klubov, ktoré sa nachádzajú v podzemí v centre mesta. Zastavte sa tiež v štvrti Kazimierz, ktorá je centrom nočného života.

Zdroj: Wiki Commons / Pko

📍 Hallstatt (Rakúsko)

Ďalším Instagramovým miestom, ktoré vyzerá ako z počítačovej tapety, je rakúska dedinka Hallstatt. Leží pri Hallstattskom jazere, ktoré je obklopené Alpami. Tu s kamoškami unikneš od ruchu mesta a vychutnáš si najmä prírodu. V okolí je množstvo turistických trás. Ubytovať sa môžete v malých penziónoch alebo hoteloch – pre viac možností zváž ubytovanie v blízkom Obertraune. Z Bratislavy si tam autom približne za 4 hodiny.

Jednou z hlavných atrakcií je tiež návšteva soľnej bane Hallstatt, jednej z najstarších na svete – v miestnych obchodíkoch preto nájdeš množstvo kozmetiky zo soli. Ak si budeš chcieť výlet spestriť, môžeš navštíviť historické kúpeľné mestečko Bad Ischl alebo horské stredisko Dachstein Krippenstein.