Unikli nahé fotky účastníčky českého Bachelora. Olga sa bráni, že boli určené len pre bývalého frajera

Podľa jej slov nikdy nepracovala v tomto odvetví, aj keď zábery kolujú pod jej umeleckým menom Olsen Bondfire.

Krátko po tom, ako vyšiel prvý diel očakávanej šou Bachelor Česko, sa objavili informácie o minulosti účastníčky Denisy Veselej. Tá sa prezentovala ako investorka, no diváci zistili, že v minulosti pôsobila ako pornoherečka pod prezývkou Crazy Bee. Nie je však jediná, ktorá podľa serveru Super.cz zatajila pôsobenie v erotickom priemysle.

29-ročná Olga Bondarensko, ktorá sa v šou odprezentovala ako majiteľka kozmetickej firmy a mamička, má na rôznych weboch zverejnené nahé fotografie pod pseudonymom Olsen Bondfire.

Zdroj: indexxx.com

Pravosť uniknutých fotiek Olga nespochybňuje. Podľa jej slov ich nafotil jej vtedajší priateľ, ktorý sa živil ako fotograf. Olga s nafotením súhlasila, v tej dobe mu ako jeho partnerka dôverovala a nevedela o ich zverejnení.

Požiadali sme o stanovisko k celej situácii aj TV Nova, ktorá českú verziu Ruže pre nevestu aktuálne vysiela. Pre Refresher sa vyjadril PR manažér Daniel Maršalík.

„Proces akéhokoľvek kastingu pre reality show zohľadňuje niekoľko aspektov. A to vrátane prípadných skutočností, ktoré by mohli byť vnímané kontroverzne. Reality show Bachelor je o zoznamovaní a vzájomnom spoznávaní. Každá účastníčka si nesie vlastný príbeh a je na každej z nich, akým spôsobom ho v rámci show odkryje alebo vezme do hry,“ uviedol Maršalík.