Krátky „šlofík“ ti môže zvýšiť pozornosť, kreativitu a znížiť riziko vysokého tlaku. Ako na power nap efektívne?

Zdriemnutie je pre tvoje telo boost energie. Avšak záleží, na ako dlho si pospíš.

Sú ľudia, ktorí si nedokážu predstaviť ani deň bez popoludňajšieho šlofíku. Potom sú tu jedinci, ktorí si buď nevedia zdriemnuť cez deň a tí, ktorí nechápu, na čo je vôbec takýto mikrospánok dobrý. Ak patríš medzi tú tretiu skupinu, musíme ti povedať, že krátke zdriemnutie, alias power nap, má oveľa viac benefitov pre tvoje zdravie, než iba obyčajný oddych.

Šlofík ako boost pre tvoje telo

Poobedňajšie zdriemnutie nie je len obyčajnou aktivitou, ale pre mnohé kultúry je to zaužívaný rituál. Španieli sú známi tým, že si medzi 13 a 15-tou hodinou vyhradia čas na „siestu,“ čiže si nachvíľu pospia. Preto je v mnohých regiónoch Španielska pracovný deň rozdelený na dve časti – od rána do skorého popoludnia a po sieste (a niektoré obchody môžu byť v Španielsku počas tohto okna zatvorené).

Pozitívne vlastnosti kvalitného zdriemnutia potvrdili už aj vedecké štúdie. Vedci vyhodnotili údaje získané od viac ako 3 200 dospelých žijúcich v Španielsku a zistili, že asi jedna tretina dospelých má pravidelnú siestu – často štyri dni v týždni. Medzi bežnými driemajúcimi pacientmi, ktorí si zdriemli na 30 minút alebo menej, bola o 21 % nižšia pravdepodobnosť, že budú mať zvýšený krvný tlak v porovnaní s ľuďmi, ktorí nedriemali.

Zdroj: Unsplash/Adrian Swancar

Čínski vedci zistili, že ľudia, ktorí si zdriemli 30 až 90 minút, si veľmi dobre pamätali slová a boli lepší v kreslení postavy než tí, ktorí spali viac ako 90 minút. Tieto porovnania medzi skupinami tiež ukázali, že „napperi“ mali celkovo lepšie kognitívne schopnosti ako osoby, ktoré nedriemali vôbec.

Výhody krátkeho power napu skúmala aj NASA. Ich piloti, ktorí absolvovali 26-minútový „šlofík“, zaznamenali zvýšenie pozornosti, výkon v práci, menšiu ospalosť ku koncu svojich letov než ich kolegovia, ktorí si vôbec nezdriemli.

💡Fun fact: Hovorí sa, že keď si vynálezca Hovorí sa, že keď si vynálezca Thomas Alva Edison zdriemol, v každej ruke držal loptu. Predpokladal, že keď zaspí, gule spadnú na podlahu a zobudia ho. Takto si mohol zapamätať myšlienky, ktoré mu napadli pri zaspávaní.

Ako na efektívny power nap?

Podľa americkej psychologičky univerzity Yale, Lynelle Schneeber, na type zdriemnutia záleží: „Jedna vec, ktorú vieme, je, že zdriemnuť si treba v správnom čase a v správnej dĺžke. Ak sú podmienky správne, takýto krátky spánok môže byť celkom regeneračný.“

Stáva sa ti, že si ideš po práci zdriemnuť a potom sa „zobudíš v inej časovej zóne?“ Podľa vedcov ti to môže po určitom čase uškodiť. Tým, že si narušíš prirodzený spánkový režim a tvoje telo nedostane dostatočný spánok v noci, môže ti hroziť napríklad cukrovka, srdcové choroby či depresia.

Power naps by teda nemali trvať viac ako 30 minút. Pokiaľ si zdriemneš na dlhšie, tvoje telo sa môže dostať do hlbšieho spánku a zobudiť sa s pocitom dezorientácie a so skleslou náladou. Ber na vedomie aj to, kedy si tento krátky „šlofík“ dáš. Ak vstávaš každý deň o šiestej alebo siedmej ráno, ideálny čas power napu by mal byť pre teba medzi poludním a štvrtou hodinou poobede.





Najlepšie je si zdriemnuť tam, kde bežne nespíš, aby tvoje telo nedostalo signál, že je čas na spánok. Inými slovami, nechoď do svojej postele, ľahni si radšej na gauč. Uisti sa, že budeš driemať v tme a tichu – zaobstaraj si spiacu masku alebo štuple do uší, ak je to potrebné.

Pre extra kick energie si môžeš dať pred power napom kávu. Tvoje telo začína pociťovať účinky kofeínu až po 15 až 60 minútach, takže sa zo svojho „šlofíka“ zobudíš extra fresh. Čiže ak práve tento článok čítaš poobede, pociťuješ únavu a máš voľno, choď si aspoň na polhodinku zdriemnuť.