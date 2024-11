Oficiálny verdikt súdu zatiaľ nie je známy.

Sean "Diddy" Combs žiada o prepustenie z väzenia a ponúka za seba kauciu až vo výške 50 miliónov dolárov (približne 47 miliónov eur). Prostredníctvom svojho tímu právnikov poslal na súd žiadosť, aby mohol byť prepustený do domáceho väzenia aspoň do mája, kedy začne súdne pojednávanie.

Diddyho právnici uvádzajú, že počas domáceho väzenia nebude mať prístup na internet, nikoho (okrem svojich právnikov) nebude kontaktovať a tvrdia, že sa určite nepokúsi o útek, píše The US Sun. Podobné žiadosti mal producent aj v minulosti, keď tvrdil, že musí ísť z väzenia domov, pretože „sa bojí o svoj život a on sám nepredstavuje hrozbu pre verejnosť“.

Právnici tiež tvrdili, že podmienky vo väzení, ktoré má Combs v Metropolitan Detention Center v Brooklyne, porušujú jeho ústavné práva na účasť na vlastnej obhajobe. Nedávno Diddy žiadal aj o zverejnenie mien všetkých osôb, ktoré ho žalujú, ale súd mu nevyhovel – obávajú sa možného vydierania. Všetky jeho doterajšie žiadosti o kauciu však boli zamietnuté, pričom sudcovia uviedli, že existuje riziko manipulácie so svedkami.

Oficiálny verdikt súdu k najnovšej Diddyho žiadosti zatiaľ nie je známy. Všetko však nasvedčuje tomu, že súd aj túto žiadosť zamietne a Combs si bude musieť počkať až na súdny proces, ktorý sa uskutoční 5. mája 2025.