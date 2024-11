Chodia ľudia v Bratislave menej často na párty? Zisťovali sme, ako sa policajné razie podpísali na fungovaní klubov (Reportáž)

Pre niektoré kluby je situácia ťažko finančne udržateľná. Obávajú sa ľudia chodiť na párty? Prečítaj si reportáž z piatkovej noci v Bratislave.

Rozhodla som sa stráviť večer v Bratislave s tým, že navštívim viaceré obľúbené kluby. Na mojom piatkovom bucketliste boli miesta ako Šafko, Kácečko, WAX2 a Subdeck. Zisťovala som, ako je na tom bratislavská klubová scéna po nedávnych policajných raziách. Majú ľudia stále chuť chodiť na párty, alebo majú strach? Ako túto situáciu vnímajú promotéri, majitelia klubov a DJ-i?

V auguste 2024 bola policajná razia v klube Kácečko. O mesiac neskôr kukláči prekvapili aj v klube WAX2. Išlo o udalosti, ktoré otriasli nielen účastníkmi klubov. Zaujali aj v zahraničí. O incidente informoval dokonca aj známy hudobný online magazín Resident Advisor (RA).

Zatiaľ čo niektoré kluby menší počet návštevníkov neevidujú, iné to povedať nemôžu. Na niektoré párty chodí menej ľudí. Ktoré kluby najviac postihla situácia s raziami?

Zdroj: Adriana Královičová/Refresher

Ľudia o raziách vedia, no chcú sa zabávať

Prvou zastávkou na mojom piatkovom záťahu bol klub Šafko na Šafárikovom námestí. Na párty som prišla pred 23:00. Priestor sa pomaly zapĺňal, ľudia si vychutnávali drinky, tancovali pri svojich stoloch na beaty berlínskeho zoskupenia Emotional Voyage. Objednala som si drink, zostala som na bare a sledovala som, či sa bude priestor zapĺňať. Do polnoci už bol parket polovične zaplnený a návštevníci stále prichádzali. Rozhodla som sa, že niektorých vyspovedám a opýtam sa ich, či sa po raziách neboja chodiť na párty.

Pristavila som sa pri stole, kde sedeli štyri slečny. „Baby, počuli ste o raziách v Bratislave? Nebojíte sa chodiť von?,“ znela moja otázka. „Áno, počuli sme o tom. Musím však povedať, že ma to vôbec neovplyvnilo a stále chcem s mojimi kamarátmi chodiť von. Neviem, ako by som sa cítila, ak by som takú raziu zažila. Možno vtedy by som mala mierny šok, ale keďže sa mi to nestalo, nemá to na mňa nejaký vplyv,“ hovorí Alexandra.

Pre Refresher situáciu opísal aj DJ a zakladateľ klubu Yanko Kral. „Na Halloween sme mali skoro toľko ľudí ako na Silvestra. Nemôžem povedať, že by nás razie nejako ovplyvnili.“

Devíziou Kácečka je aj veľký barový priestor

„Von moc nechodím. O raziách samozrejme viem, videl som o tom veľa na sociálnych sieťach. Chcel som sa dnes konečne stretnúť s mojimi kamošmi. Nepociťujem žiadny strach,“ hovorí nám 19-ročný Tomáš, pritom, čo spoločne kráčame po schodoch do Kácečka. Polícia tu spravila raziu 3. augusta 2024. Ako povedali čitatelia Refresheru v predošlom článku, kukláči do podniku nabehli aj so psom a prehľadávali každý stôl. Niekoľko ľudí vraj videli spútaných pri toaletách.

Keďže som sa SBS zdala príliš mladá, pri vstupe mi skontrolovali občiansky preukaz a po pár vtípkoch ma pustili dovnútra. Parket v tanečnej časti Kácečka bol zaplnený, no nie úplne plný. Bolo však vidieť, že ľudia sa bavia.

Ivan Pätoprstý, majiteľ Kácečka hovorí, že na niektoré akcie chodí menej ľudí: „Za Kácečko môžeme našťastie konštatovať, že naša návštevnosť aj napriek výnimočnému roku, kedy sme nový priestor otvorili, naďalej rastie. Ale treba povedať, že našou najväčšou devízou je fakt, že nie sme len klub, ale máme veľkú barovú časť. Zároveň je pravda, že v rámci dramaturgie sú žánre a typy akcií, kde naozaj návštevnosť klesá a pritiahnuť na ne dostatočný počet návštevníkov je stále marketingovo náročnejšie a nákladnejšie.“