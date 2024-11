CLOSE FRIENDS s Kristínou Svarinskou: So sebavedomím mi pomohli terapie aj životné skúsenosti. Bavia ma škodoradostné reelska

20 % zľava na nákup v The Streets

V najnovšej časti Close Friends nám na osobné otázky odpovedala herečka Kristína Svarinská.

Kristína nám prezradila množstvo zaujímavých vecí z jej osobného aj pracovného života. Priblížila nám napríklad aj to, aké pocity niekedy má, keď sa bavíme o sebavedomí.

Už viackrát sa jej vraj stalo, že ho nemala dostatok. Dokonca si kládla otázky, prečo robí to, čo robí, a myslela si, že jej hodnota spočíva iba v tom, ako vyzerá. Chceli sme teda vedieť, čo jej najviac pomáha popasovať sa s týmito pocitmi. Zverila sa, že sú to práve terapie a životné skúsenosti.

Pri psychickom zdraví ešte chvíľu zostaneme. S Kristínou sme sa bavili aj o strachoch, komfortnej zóne a manifestácii. Aký má na tieto veci názor? Tvrdí, že z komfortnej zóny vyskakuje často a ak v nej niekto zostáva, môže ho to podľa jej slov oberať o životnú energiu.

Rovnako Kristína verí v manifestáciu a v to, že si človek do života pritiahne to, čo vysiela. Hovorí aj o sile slov a že treba byť opatrný v tom, čo si človek praje a čoho sa bojí. Najväčší strach má, keď sa zdvíha vietor, a vraj natoľko, že vtedy prestáva rozprávať.

A čo jej vie zaručene zlepšiť náladu? Reelska, ktoré si posiela s kamarátkou. Hovorí, že sa spolu vedia poriadne opustiť na škodoradostných vtipných videách.

To, ako Kristína reaguje na DMs od mužov na Instagrame, čo bolo najťažšie na natáčaní filmu Lóve 2 a aký redflag je pre ňu najväčší, sa dozvieš v bonusovej epizóde pre predplatiteľov Refresher+.