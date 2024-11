K Vémolovi si za moderátorský pult sadne Yaksha. Dvojica bude spolu komentovať sobotňajší galavečer Oktagonu

Hudobný producent Yaksha sa predstaví v úlohe komentátora.

Nadchádzajúci galavečer organizácie Oktagon, ktorý sa uskutoční 9. novembra, bude opäť komentovať Karlos Vémola. Tentokrát však do komentátorského kresla s ním zasadne aj hudobný producent Michal Novotný známy ako Yaksha.

„Lokálne hviezdy v klietke, ale aj pri mikrofóne. Moderátorskú spoločnosť bude Karlosovi v Bratislave robiť podnikateľ a producent Yaksha,“ informoval Oktagon na Instagrame. Po tom, čo sa Karlos rozhodol nezápasiť, vedenie organizácie mu ponúklo post komentátora.

S komentovaním mu zakaždým pomáhal nový špeciálny hosť. V minulosti to boli napríklad youtuber Vladimír Kadlec (Vláďa Videos), rapper Adam Rohony alebo zápasník Jiří Procházka.

Yaksha túto spoluprácu komentoval so slovami: „Nechal som sa presvedčiť.“ Michal je športovec a v minulosti sa venoval aj thajskému boxu. Viacerí v komentároch však vyjadrili nespokojnosť s výberom Karlosovho spoločníka. Viac by ocenili skutočného odborníka v podobe napríklad bývalého zápasníka.

„Yakshu sme zvolili predovšetkým z dôvodu lokálneho proma. Na Slovensko sa vraciame minimálne dvakrát do roka. Yaksha je bezpochyby jedným z veľmi vplyvných ľudí, hlavne čo sa týka prostredia športu a lifestylu. Povedala by som, že je to aj taký trendsetter,“ uviedla pre Antiyouber riaditeľka digitálnej technológie Oktagonu Kateřina Opara.

„Vzhľadom na to, že má rád adrenalín, tak veríme, že sa s Oktagonom dokáže veľmi rýchlo a dobre vžiť. Oktagon má rád a dokonca sa pozná so spolumajiteľom Pavlom Nerudom, takže tých dôvodov tam bolo niekoľko. Navyše sa páčil aj Karlosovi. My samozrejme každého hosťa preberáme aj s Karlosom a myslím si, že toto spojenie bude pekne fungovať,“ dodáva.

Oktagon 63, kde sa objaví táto dvojica, sa bude konať na Štadióne Ondreja Nepelu. Na divákov čaká až 10 zápasov. Ich rozpis nájdeš nižšie: